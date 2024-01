Pensione di febbraio 2024. Date pagamento, nuovi importi e conguagli Inps. Ecco tutte le novità per i pensionati.

Il pagamento delle pensioni febbraio 2024 porterà diversi cambiamenti per i pensionati. Alcuni positivi come l’aumento degli importi, sulla base delle tabelle definitive per il 2024 stabilite dall’Inps, altre invece meno, vale a dire il conguaglio Irpef, se dovesse risultare a debito. Facciamo allora chiarezza su questi aspetti, in base alle informazioni fornite dalla circolare Inps n.1/2024.

Conguaglio Irpef sulle pensioni febbraio 2024

Ogni mese l’Inps trattiene una quota dell’assegno pensionistico per versare le tasse al fisco. Poi nelle prime 2 mensilità del nuovo anno (gennaio e febbraio) avviene il cosiddetto conguaglio, ovvero un ricalcolo delle tasse sulla pensione pagate l’anno prima.

Se il pensionato ne ha pagate troppe avrà un credito, se invece sono troppo poche un debito. Nel primo caso l’importo pagato nella mensilità di febbraio 2024 sarà più alto, nel secondo invece più basso, visto che la differenza viene ritirata prima dell’erogazione. Quindi a seconda della vostra situazione riceverete un importo più elevato o minore. Trovate l’indicazione della cifra versata come conguaglio nel cedolino pensione del mese a cui si riferisce.

Aumento delle pensioni 2024 tabella Inps

L’importo dell’assegno pensionistico di febbraio 2024, oltre che dai conguagli per le tasse dipende dalla rivalutazione degli assegni. L’aumento delle pensioni fino a 4 volte il minimo è pari al 5,4%, mentre la percentuale scende per quelle di importo superiore, visto che la quota di perequazione è più bassa, secondo quanto deciso dal governo Meloni.

Questa la tabella Inps con tutti gli aumenti definitivi delle pensioni nel 2024, fascia per fascia. In base all’importo mensile della vostra pensione trovate di seguito la percentuale di aumento che vi spetta nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Quando pagano le pensioni febbraio 2024?

A differenza delle pensioni di gennaio, la mensilità di febbraio viene erogata il primo giorno bancabile del mese, ovvero giovedì primo febbraio 2024. Questa la data per gli accrediti della pensione su conto corrente bancario o postale o su carte con Iban.

Viceversa chi ritira la pensione in contanti negli uffici postali, la riceve in modo scaglionato. In particolare a seconda della prima lettera del cognome presumibilmente dal 1 al 6 febbraio 2024. Le date ufficiali non sono state ancora comunicate da Poste italiane, ma come sempre verranno indicate entro la fine del mese di gennaio. Indicativamente però dovrebbero essere erogate come segue:

giovedì 1 febbraio: lettere A-C

venerdì 2 febbraio: lettere D-K

lunedì 5 febbraio: lettere L-P

martedì 6 febbraio: lette Q-Z.

Quindi riassumendo, le pensioni febbraio 2024 sono pagate il 1° febbraio tramite bonifico (o in data successiva per chi la ritira in contati alle poste). L’importo sarà influenzato dalla tassazione delle pensioni e dagli aumenti Inps previsti per quest’anno.

