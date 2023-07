Quando viene fatto il rimborso del 730 ai pensionati? In che mese arrivano i rimborsi Inps sulla pensione e fino a quando si può presentare la dichiarazione.

Rimborso 730 in arrivo per i pensionati nei prossimi mesi del 2023, con accredito all’interno del pagamento mensile Inps. Ma esattamente quando arrivano i soldi dei rimborsi relativi al modello della dichiarazione dei redditi? La risposta è dipende dalla data di presentazione del 730. Di conseguenza varia a seconda dei casi.

Ne parliamo nel dettaglio qui di seguito, aiutandovi a capire quando riceverete il rimborso 730 con la pensione.

Quando arriva il rimborso 730 sulla pensione

In base a quando avete presentato il modello 730, riceverete il rimborso che eventualmente spettante. In particolare la liquidazione arriverà insieme al pagamento della pensione di agosto oppure di quella di settembre 2023 se avete presentato il modello a maggio oppure entro l’inizio di giugno 2023.

Se invece avete presentato il modello 7e30 a luglio o lo farete a breve, allora gli eventuali rimborsi arriveranno nelle mensilità successive. Magari a ottobre 2023, a seconda dei tempi tecnici necessari all’Inps e all’agenzia delle entrate per elaborare i vostri dati.

Accredito rimborso 730 2023 ai pensionati

Come detto prima se avete presentato il 730 già a inizio giugno, nel cedolino di agosto o settembre troverete non solo l’importo mensile della vostra pensione, ma anche altre somme corrispondenti ai rimborsi del 730. Allo stesso modo potreste trovare anche delle somme sottratte, qualora dai calcoli risultasse che dovete versare al fisco determinati importi per le imposte.

In alcuni casi si può verificare un ritardo sul rimborso 730 pensionati. Ma non preoccupatevi se non vedete già le somme accreditate o tolte per i versamenti già nella pensione di agosto o settembre. Infatti, l’Inps provvederà ad accreditare (o addebitare) quanto dovuto nelle mensilità successive.

Come e quando presentare il modello 730 pensionati

Abbiamo visto in che mese viene accreditato il rimborso del 730 ai pensionati. Molto dipende da quando presentate il modello al fisco (che serve per effettuare la vostra dichiarazione dei redditi) tramite il caf, centro di assistenza fiscale che trovate anche nelle vicino a dove abitate. In alternative potete inviarlo anche in autonomia online sul sito dell’Ade, se possedete le conoscenze informatiche per farlo e le credenziali necessarie (Spid, Cie o Cns).

Se non lo avete ancora fatto, non preoccupatevi visto che avete tempo per presentare correttamente il 730 fino al 2 ottobre 2023, come si legge sul sito ufficiale dell’agenzia delle entrate. Tuttavia il consiglio è quello di provvedere appena possibile, prendendo appuntamento con il caf, che vi dirà quando presentarvi e che documenti portare per inviare il modello. Così facendo gli eventuali rimborsi vi verranno accreditati prima dall’Inps.

Ricapitolando, il rimborso 730 per i pensionati nel 2023 arriva con la pensione di agosto o settembre, se avete inviato il modello entro inizio giugno. I soldi arrivano nelle mensilità successive se invece inviate la dichiarazione dei redditi in data successiva.

