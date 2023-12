Bonus 110 proroga condomini e unifamiliari. Quanto dura e che requisiti servono. SAL e tutte le novità del decreto milleproroghe.

La mini proroga bonus 110 è la novità in arrivo con il DL Milleproroghe 2024 del governo Meloni. Non si tratta di un rinnovo del superbonus, ma di una prolungamento a tempo dell’agevolazione al 110 per cento, ma solo se si rispettano determinate condizioni sulla stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il Milleproroghe è un decreto con cui il governo dispone il rinvio di determinate scadenze o l’entrata in vigore di norme. Per questo comprende la proroga ecobonus 110, ecco a quali condizioni e fino a quando.

Mini proroga bonus 110 a una condizione

Nel 2024 il superbonus scende al 70%, quindi anche se fa parte dei bonus edilizi è diminuito e non consente più di ottenere l’agevolazione al 110 per cento. Tuttavia esiste un’eccezione in approvazione nel decreto milleproroghe dalla maggioranza che sostiene l’esecutivo.

Si tratta di una mini proroga di 2 mesi che consente di continuare ad usufruire dell’incentivo statale al 110% ma con limitazioni. Ma solo per i lavori iniziati nel 2023 con il superbonus e completati almeno al 70% del totale. In altre parole la SAL deve arrivare a questa soglia stabilita dalle nuove regole per continuare ad usufruire dell’agevolazione piena.

Superbonus 110 mini proroga 2024 scadenza

Quindi con questa novità del decreto milleproroghe il Superbonus 110% dovrebbe durare fino a marzo 2024, salvo ulteriori proroghe del governo che possono arrivare con altri decreti successivi. Per ora quindi una durata inferiore rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane per i condomini e raccontato in un precedente articolo di donnesulweb.it.

Ma come detto non si possono escludere eventuali proroghe con limitazioni ben precise, visto che le intenzioni del governo restano di cancellare questa agevolazione molto costosa per le casse dello stato. A riprova di questo i dati Enea mostrano una spesa fino a 97 miliardi di euro per i lavori fino al mese di novembre 2023. Lo stop al superbonus è quindi necessario per evitare buchi di bilancio, ma intanto ci sono proroghe temporanee, solo in alcuni casi.

Cosa succede nel 2024 senza requisiti bonus 110

Per chi non raggiunge la SAL al 70% nel 2024 non sarà possibile usufruire della mini proroga bonus 110%, neppure per i mesi di proroga. In questo caso verranno applicate le nuove regole e la detrazione fiscale statale copre il 70 per cento dei costi sostenuti per lavori di ristrutturazione di casa. Mentre il restante 30% dovrà essere pagato dai condomini o dai proprietari dell’abitazione per quanto riguarda le unifamiliari.

Queste le ultime news sulla mini proroga bonus 110. In sintesi, con questo provvedimento chi ha una SAL almeno al 70% a fine 2023 può usufruire ancora del superbonus 110% per altri 2 mesi. In caso contrario nel 2024 l’incentivo scende al 70 per cento, senza possibilità di ottenere sconti in fattura come in passato.

