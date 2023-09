Sconti Amazon prime day ottobre 2023. Quando ci sono gli amazon day e che offerte ci sono. Dalla tecnologia, agli elettrodomestici fino ai cosmetici.

Sconti Amazon ottobre 2023. Anche questo autunno tornano i prime day prima del black friday, con tantissime offerte da non perdere su amazon.it. Ecco allora date, tutto quello che devi sapere su come partecipare agli amazon prime day ottobre 2023.

Date Amazon prime day ottobre 2023

Il colosso americano ha confermato che quest’anno gli amazon prime day si terranno a ottobre 2023. Tuttavia ad oggi non sono ancora state comunicate le date ufficiali dgli sconti amazon ottobre, ma il colosso americano è solito svolgerli su 48 ore, nelle due giornate di martedì e mercoledì. Per esempio nel 2022 si sono svolti martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.

Quindi quest’anno l’evento denominato Prime Big Deal Days, potrebbe svolgersi martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023, dando un’occhiata al calendario. L’evento si terrà in 19 paesi Italia inclusa, sarà un’occasione ghiotta per ottenere risparmi incredibili, come promesso dall’azienda e dichiarato direttamente dall’amministratore delegato di Amazon Stores in un post su Linkedin.

Come partecipare alle offerte amazon prime day?

Per partecipare agli sconti prime day di ottobre 2023 bisogna essere iscritti a amazon prime. Per farlo devi andare sulla pagina di registrazione del sito amazon.it e inserire tutti i tuoi dati.

Se non sei ancora iscritto a questo servizio (che permette di ricevere spedizioni veloci e guardare i contenuti di prime video come la serie tv The Continental, film o eventi) e lo utilizzi per la prima volta puoi ottenerlo gratis per un mese. Se invece ha già usufruito della perdio di prova, amazon prime ti costa 4,99 euro al mese (con la possibilità di disdire quando vuoi) oppure 49,99 euro per 1 anno.

Quali offerte aspettarsi dagli sconti amazon ottobre 2023?

Oltre alle date e come partecipare, quello che interessa di più agli italiani è sapere quali saranno le migliori offerte durante il prime day di ottobre 2023. Guardando quello che è successo durante gli scorsi anni e nell’ultimo prime day di luglio, molto probabilmente ci saranno offerte da non perdere su:

Friggitrici ad aria, di vari marchi.

Cuffie bluetooth per smartphone, ma soprattutto offerte su Airpods per Apple.

Sconti su trucchi, creme, profumi e cosmetici che rappresentano prodotti ideali per seguire i calendari avvento prima dell’arrivo delle feste.

prima dell’arrivo delle feste. Sconti su nuovi e vecchi modelli di Apple Watch e Smartwatch.

I dispositivi Echo, come ad esempio il nuovo Echo dot 5 o sui modelli precedenti per chi preferisce i classici dispositivi vocali Alexa. Ma ovviamente non mancano gli Echo show e le altre novità firmate amazon.

Smartphone di varie marche, a partire da Samsung passando per Xiaomi, fino agli Apple iPhone (inclusi i modelli 12, 13 e 14 in varie colorazioni e misure).

Queste, in sintesi, tutte le novità sulle date e come funzionano saldi e sconti amazon ottobre durante il prime day 2023. Ma ovviamente i prodotti sui cui verranno applicati sconti eccezionali sono molti di più rispetto agli esempi fatti qui. Per questo vi consigliamo di farvi trovare pronti per approfittarne.

