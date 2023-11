Calendario dell’Avvento, Essence, Nivea Sephora, ma anche Dior YSL e quelli bio e naturali Tutti i migliori calendari beauty con prezzi e novità.

Il calendario dell’Avvento 2023 per molte di noi è il sistema per risparmiare visto che durante le feste di Natale fatto salvo il periodo del Black Friday i prezzi di trucchi e profumi tendono ad aumentare. Tanto vale quindi dare uno sguardo ai migliori calendari dell’Avvento beauty con trucchi o creme per la cura della pelle del viso e del corpo, ma con uno sguardo particolare ai cosmetici naturali, meglio se non testati su animali.

Ecco la lista dei Calendari beauty più cercati da ora fino a dicembre

Calendario dell’Avvento 2023

Oltre al suo design festivo, il calendario beauty di Nivea contiene 24 caselle con prodotti per lo skincare, cura del corpo delle mani, capelli ma anche accessori come lime per unghie ecc. Cosa ha di buono? senza dubbio è uno dei calendari che piace di più per il suo rapporto prezzo qualità Costa solo 54,90 euro e lo trovate in vendita su Amazon ( Nivea non risulta nella lista dei brand Cruelty free)

Calendario dell’Avvento l’Oreal 2023

Il calendario natalizio di l’Oreal con i suoi 24 prodotti di bellezza per la cura di pelle e capelli e prodotti per il make up è il più venduto su Amazon beauty. Costa 99 euro ma ne vale di più visto che al suo interno ci sono i cosmetici più venduti dal brand Lo trovate in vendita su Amazon Italia

(NB L’Oreal non è un brand Cruelty free)

Calendario dell’ Avvento 2023 Garnier

Il calendario di Garnier con le sue 12 maschere per la cura della pelle è uno dei più venduti e con le migliori recensioni. Curiosità: viene comprato anche ad agosto. Costa 39 euro e lo vende Amazon Beauty ma potete scegliere in quanto ci sono anche quelli meno costosi. Il marchio non è nella lista dei brand certificati PETA

Calendario dell’Avvento make up non testato su animali W7

La ricerca dei marchi trucco Cruelty free aumenta di giorno in giorno, lo dimostra anche questo cofanetto natalizio del brandW7 che oltre alle ottime opinioni, contiene 24 prodotti di bellezza scelti tra quelli consigliate sulle varie piattaforme social. Dentro trovate fard, rossetti, mascara, maschere viso, accessori tutto per soli 29,95 euro su Amazon.

Make up Revolution calendario dell’Avvento 2023

Make Up Revolution è cruelty free e vegan. Tutti i prodotti per il trucco non contengono ingredienti di derivazione animale ed è approvato dalla PETA. Anche L’imballaggio esterno è completamente riciclabile. Dentro ci sono 25 prodotti per il trucco occhi, ma anche matite e cosmetici per le sopracciglia matite labbra e molto altro. Il prezzo del calendario di Make Up Revolution è di 50 Sterline ed è acquistabile su LOOKFANTASTIC o su Amazon Uk

Calendario dell’Avvento Revolution Pro Miracle

Sempre cruelty free il cofanetto natalizio con 12 sorprese che contiene cosmetici per lo skincare, creme viso e occhi ma anche lip oil balsamo labbra e accessori beauty. Il prezzo è di 53 euro ma i prodotti hanno un valore superiore

Christmas Buds Lush calendario 2023

A forma di casetta il nuovo calendario Lush contiene tutti prodotti per la cura del corpo e prevalentemente i famosi saponi come le bombe da bagno. La confezione è riutilizzabile ed è realizzata in cartone riciclato. Lo trovate in vendita sul sito ufficiale di Lush.

Calendario Dove 2023

Ecco una novità, anche Dove diventa un marchio certificato da PETA quindi, secondo quanto dichiarato dal brand non fanno test su animali. Il suo cofanetto regalo è peno dei prodotti per corpo, la cura delle mani oltre a maschere per gli occhi e naturalmente saponi.

Calendario dell’Avvento Charlotte Tilbury

Marchio di bellezza di una delle make up artist più famose nel mondo delle celebrità, Charlotte Tilbury ha una linea trucco e una per la cura della pelle che sono tra le più vendute al mondo. Tra i prodotti di punta del brand c’è la crema viso che in base ai nostri test è probabilmente una delle migliori in assoluto. Altro punto di forza di questo marchio sono matite labbra e rossetti. Il vantaggio? Il brand Charlotte Tilbury non fa test su animali. Certamente in questo caso parliamo di un marchio di bellezza costoso, ma il suo calendario dell’avvento 2023 contiene tanti prodotti da provare. In vendita da Sephora

Calendario dell’Avvento NUXE in edizione limitata

Brand di bellezza francese rinomato a livello internazionale, famoso per i suoi prodotti di alta qualità per la cura della pelle e il suo impegno per l’uso di ingredienti naturali, con suo calendario natalizio NUXE propone un regalo beauty di lusso che contiene prodotti per la cura del corpo e della pelle del viso. Da comprare in farmacia. Prezzo €84,90

Calendario dell’Avvento Rituals 2023

Rituals per le feste propone un calendario a forma di casetta che contiene cosmetici per donna e uomo ma anche candele profumate per la casa. Ideale per un regalo di coppia il cofanetto contiene prodotti per un valore di 140 euro ma costa la metà

Calendario dell’Avvento 2023 LOOKFANTASTIC

Vale 625 euro e costa 115. Il calendario beauty proposto da Lookfantastic è ricco di prodotti di qualità a iniziare dai prodotti del marchio ELEMIS e Origin per arrivare ai trucchi di M·A·C Cosmetics fino ai prodotti per la cura dei capelli.

Calendario dell’Avvento 24 giorni Clarins

Per questo Natale il marchio Clarins ha 2 calendari, uno da 24 giorni che è già in vendita al prezzo di € 136 sul sito ufficiale e uno da 12 giorni che costa 90 euro. Dentro trovate prodotti viso, corpo ma anche mascara e il Lip iil colorato per le labbra. (Clarins non è nella lista PETA)

Considera la lista dei calendari dell’Avvento 2023 in aggiornamento.