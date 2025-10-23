Calendario dell’Avvento 2025. I 20 migliori del momento

Calendario dell’Avvento, Essence, Nivea Sephora, ma anche L’Oreal, Dior YSL e quelli bio e naturali Tutti i migliori calendari beauty con prezzi e novità.

Il calendario dell’Avvento 2025 per molte di noi è il sistema per risparmiare visto che durante le feste di Natale fatto salvo il periodo del Black Friday i prezzi di trucchi e profumi tendono ad aumentare. Tanto vale quindi dare uno sguardo ai migliori calendari dell’Avvento beauty con trucchi o creme per la cura della pelle del viso e del corpo, ma con uno sguardo particolare ai cosmetici naturali, meglio se non testati su animali.

Ecco la lista dei Calendari beauty make up e skincare più cercati da ora fino a dicembre, quelli più convenienti e quelli più lussuosi.

Calendario dell’Avvento 2025 Nivea

Oltre al suo design festivo, il calendario beauty di Nivea contiene 24 caselle con prodotti per lo skincare, cura del corpo delle mani, capelli ma anche accessori come lime per unghie ecc. Cosa ha di buono? senza dubbio è uno dei calendari che piace di più per il suo rapporto prezzo qualità Costa solo 73,99 euro e lo trovate in vendita su Amazon ( Nivea non risulta nella lista dei brand Cruelty free)

Calendario dell’Avvento l’Oreal 2025

Il calendario natalizio di l’Oreal con i suoi 24 prodotti di bellezza per la cura di pelle e capelli e prodotti per il make up è il più venduto su Amazon beauty. Costa circa 84,50 euro ma ne vale di più visto che al suo interno ci sono i cosmetici più venduti dal brand.

(NB L’Oreal non è un brand Cruelty free)

Calendario dell’Avvento BioNike 2025

Il Calendario dell’Avvento BioNike 2025 trasforma l’attesa del Natale in un rituale di bellessere quotidiano. Dodici giorni per prendersi cura di sé con una selezione esclusiva di prodotti skincare, make-up e haircare firmati BioNike. All’interno, dodici sorprese per viso, occhi, capelli e detersione: dal mascara Absolute e la matita occhi Khôl & Kajal, ai trattamenti Defence My Age e Defence Xage, fino a detergenti delicati e prodotti Shine On per capelli luminosi. Un percorso che racchiude tutta l’expertise dermatologica BioNike, per celebrare la bellezza autentica e la qualità che dura nel tempo. Prezzo: 79,00 euro

Calendario Catrice 2025

Il Calendario dell’Avvento Catrice “Twinkling Treasures” celebra la magia del Natale con 24 sorprese beauty racchiuse in eleganti sacchettini di organza, custoditi in una raffinata make-up bag. All’interno del cofanetto, una selezione completa di prodotti per viso, occhi e labbra, tra cui mascara Glam & Doll, balsamo labbra Juicy, illuminante e blush in stick, maschera labbra, ombretto topper jelly e tinta labbra con peptidi. Ogni prodotto è pensato per donare luminosità e colore alle feste. Prezzo consigliato 49 euro, disponibile in edizione limitata fino a novembre 2025.

Calendario dell’Avvento Essence 2025

Il Calendario natalizio di Essence “little X-MAS WONDER” offre 24 sorprese beauty in edizione limitata per un make-up completo e festivo. All’interno si trovano prodotti per viso, occhi, labbra e unghie, oltre ad accessori coordinati: dalla tinta jelly per guance al balsamo labbra cremoso, fino al matitone occhi jumbo per look brillanti e audaci. Ogni articolo è pensato per ricreare la magia del Natale con colori vivaci e texture divertenti. Prezzo consigliato 34,99 € e disponibile su Amazon Beauty

Pixi Beauty calendario Avvento 2025

Il 12 Days of Icons Calendar di Pixi contiene 12 prodotti iconici del brand, tra skincare e make-up, per donare luminosità e freschezza al viso durante le feste. Ogni casella svela un trattamento o un must-have beauty: idratanti, illuminanti, prodotti per occhi e labbra, pensati per esaltare la naturale radiosità della pelle. Un percorso quotidiano tra formule efficaci e texture leggere, ideale come regalo o coccola personale. Prezzo consigliato 47,95 €

Fenty Beauty calendario e cofanetti Natale 2025



La collezione natalizia firmata Fenty Beauty by Rihanna illumina la stagione con set in edizione limitata per viso, labbra, occhi, corpo e capelli. Il protagonista è il Calendario dell’Avvento da 12 pezzi (160 €; valore 275,4 €) con prodotti iconici Fenty Beauty e Fenty Skin in formato mini e full size. Tra i cofanetti spiccano il Gloss Bomb Vault (165 €) con 10 gloss full size, il Glossy Posse VIII (45 €) con tre lip luminizer inediti, e Fenty’s Finest (39 €) con mascara, illuminante e gloss stick. Per la cura della pelle, Skincare Lov’rs (49,9 €) e Lil Butta Dropz (29,9 €) offrono routine complete e profumazioni festive, mentre i set Fenty Hair partono da 29,9 €, unendo trattamento e styling per brillare dalla testa ai piedi.

Deborah Milano Calendario dell’Avvento 2025

Per la prima volta, Deborah Milano presenta un Calendario dell’Avvento beauty con 24 caselle dedicate a make-up, smalti, prodotti skincare Dermolab e accessori trucco. Ogni giorno svela una nuova sorpresa, trasformando l’attesa natalizia in un rituale quotidiano di bellezza. L’esperienza si arricchisce con 4 QR Code che rimandano a video tutorial esclusivi firmati dal make-up artist Luca Mannucci, per imparare a usare i prodotti contenuti nel cofanetto. Prezzo al pubblico 81,00 €, con un valore complessivo di 145,50 €. Lo trovate anche su Amazon a 50 euro

Calendari dell’Avvento Sephora

Sono 3 le proposte natalizie di Sephora collection. Si parte con il cofanetto beauty che reinventa il conto alla rovescia con un approccio libero e creativo: niente numeri, solo la scelta quotidiana della casella che ispira di più. All’interno, 24 sorprese beauty tra make-up, skincare, prodotti da bagno e accessori, inclusi 12 full size, 6 travel size e 6 accessori. Il protagonista è l’iconico Blush Glaze in una tonalità esclusiva creata per brillare durante le feste. Il tutto in un pack sostenibile in cartone proveniente da foreste certificate. Prezzo consigliato 159 €.

Calendario dell’Avvento NUXE in edizione limitata

Brand di bellezza francese rinomato a livello internazionale, famoso per i suoi prodotti di alta qualità per la cura della pelle e il suo impegno per l’uso di ingredienti naturali, con suo calendario natalizio NUXE propone un regalo beauty di lusso che contiene prodotti come la Huile Prodigieuse 50 ml, il Siero Prodigieuse Boost, la Crema mani Very Rose e lo Stick labbra Rêve de Miel, insieme a detergenti, maschere, shampoo e accessori per la cura quotidiana. Un cofanetto prezioso dal valore reale di €217, proposto al prezzo di €129, Da comprare in farmacia.

Calendario dell’Avvento 2025 Zalando beauty

Il calendario di Zalando Beauty continene 24 sorprese di bellezza, tra cui 15 prodotti full size e formati deluxe dei marchi più amati. All’interno, una selezione esclusiva che spazia dai trattamenti skincare di Elemis, Babor e Lancôme ai best-seller Sol de Janeiro, TirTir e Sweed, fino alle fragranze di Sana Jardin e prodotti K-beauty di tendenza. Il tutto racchiuso in un pack ecologico in carta kraft riciclata, ideale come regalo raffinato o coccola personale. Costa 99.99 euro

Calendario Natale 2025 L’Erbolario

Il nuovo Calendario dell’Avvento L’Erbolario, è una preziosa scatola in latta decorata che contiene 24 prodotti di bellezza naturali tra profumi, creme, shampoo e bagnoschiuma per viso, corpo e capelli. Ogni giorno una nuova scoperta, con i bestseller del brand e le ultime novità in formato mini. Il calendario diventa anche decorazione natalizia: le scatoline interne possono essere riutilizzate per addobbare l’albero passando un cordino nei fori. Tre sorprese sono custodite in eleganti box in latta, perfette da conservare. Prezzo consigliato €89, ma su Amazon si trova a un prezzo inferiore, rendendolo un regalo conveniente e raffinato.

Bottega Verde Natale 2025

L’advent calendar di Bottega Verde è un Maxi Beauty Case rosso porpora che contiene 24 prodotti per viso, corpo, capelli e make-up. Ogni bustina argentata diventa anche una decorazione natalizia riutilizzabile, perfetta per addobbare casa e albero. All’interno, trattamenti come il Gel struccante alla Quillaia, la Crema Petali di Giglio, prodotti corpo a base di Peonia, Camelia, Keratina e Cachemire, oltre a accessori e make-up come matita occhi, maschera labbra e smalto. Non mancano due sorprese dedicate a lui: balsamo dopobarba Nero d’Ambra e shampoo doccia Immenso. Prezzo €64,99, disponibile negli store e online su bottegaverde.com.

Calendario Avvento Nabla

NABLA pe Natale 2025 torna in una raffinata valigetta metallica da collezione, con 12 caselle e 15 sorprese full size per un valore di €285,60. Contiene i best seller del brand e 4 prodotti esclusivi, tra cui il Matte Pleasure Balkis, il Beyond Blurry Venus, il Lip Candy Oil Crème Caramel e la Viper Lip Mask Honey Butter. A completare il cofanetto: Vicious Mascara, Angel Aura Bronze, Blush Endorphin, Cipria Close-Up, Freckle Maker, la Liberty X Palette Silver Edition con 4 ombretti personalizzabili, e la matita Cupid’s Arrow #7 Maroon.

Calendario Avvento Dior

Se i marchi beauty di lusso sono i vostri preferiti, il Calendario dell’Avvento make up di Dior dal design bianco e oro è quello giusto. All’interno troviamo trucchi e profumi e anche una candela per la casa. Costa 600 euro sul sito ufficiale Dior Beauty dove trovate anche i nuovi cofanetti per il Natale 2025.

Calendario Avvento Beauty Shiseido

Il marchio giapponese Shiseido è uno dei più apprezzati per i suoi trattamenti antirughe. Nel suo calendario natalizio 2025 trovate 24 prodotti per un valore di oltre 680 euro in offerta tra cui la crema vital perfection uplifting, maschere scrub oltre ai prodotti per il trucco occhi e labbra. In vendita sul sito ufficiale al costo di euro 199

Calendario dell’Avvento 2025 Garnier

Il calendario di Garnier con le sue 12 maschere per la cura della pelle del viso, è uno dei più venduti e con le migliori recensioni. Curiosità: viene comprato anche ad agosto. Costa 40 euro e lo vende Amazon Beauty ma potete scegliere in quanto ci sono anche quelli meno costosi. Il marchio non è nella lista dei brand certificati PETA

Calendario Avvento 2025 Clarins

Realizzato in cartone riciclato e ispirato alla facciata di un palazzo parigino, il Calendario natalizio di Clarins contiene i due best seller del brand francese- Bain aux Plantes «Tonic» e Lip Comfort Oil nel formato grande e 22 cosmetici travel size. Prezzo di 145,00€ (Clarins non è nella lista PETA)



Calendario dell’Avvento make up non testato su animali W7

La ricerca dei marchi trucco Cruelty free aumenta di giorno in giorno, lo dimostra anche questo cofanetto natalizio del brandW7 che oltre alle ottime opinioni, contiene 24 prodotti di bellezza scelti tra quelli consigliate sulle varie piattaforme social. Dentro trovate fard, rossetti, mascara, maschere viso, accessori tutto per soli 29,95 euro su Amazon.

Make up Revolution calendario dell’Avvento Beauty 2025

Make Up Revolution è cruelty free e vegan. Tutti i prodotti per il trucco non contengono ingredienti di derivazione animale ed è approvato dalla PETA. Anche L’imballaggio esterno è completamente riciclabile. Dentro il calendario avvento cosmetici ci sono 25 prodotti per il trucco occhi, ma anche matite per gli occhi, per le sopracciglia matite labbra e molto altro. Il prezzo del calendario di Make Up Revolution è di circa 48 euro ed è acquistabile su Amazon Italia

Calendario dell’Avvento Revolution Pro Miracle

Sempre cruelty free il cofanetto natalizio con 12 sorprese che contiene cosmetici per lo skincare, creme viso e occhi ma anche lip oil balsamo labbra e accessori beauty. Il prezzo è di 53 euro ma i prodotti hanno un valore superiore

Calendario Avvento Lush 2025

Il nuovo calendario Lush contiene tutti prodotti per la cura del corpo e prevalentemente i famosi saponi come le bombe da bagno. La confezione è riutilizzabile ed è realizzata in cartone riciclato. Lo trovate in vendita sul sito ufficiale di Lush. Prezzo 250 euro

Calendario Dove

Ecco una novità, anche Dove diventa un marchio certificato da PETA quindi, secondo quanto dichiarato dal brand non fanno test su animali. Il suo cofanetto regalo è peno dei prodotti per corpo, la cura delle mani oltre a maschere per gli occhi e naturalmente saponi.

Sephora calendario post Avvento

Per chi desidera fare un regalo originale senza spendere troppo, la multinazionale francese propone l’After Calendar con 7 caselle, da aprire ogni giorno dal 24 al 31 dicembre. All’interno troverete in formato full-size: blush, maschera mani, smalto invernale per unghie, patch occhi alla caffeina, maschera labbra alla vaniglia, rossetto Sheer About That Shine e Size Up Mascara + Retractable Eyeliner. Prezzo: 35,99 €

I calendari dell’Avvento Beauty sono già in vendita. Tuttavia questa guida sarà sempre aggiornata con le ultime novità.

