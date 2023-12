La scelta dei doni natalizi è ampia e varia, ma quando si cercano le idee regali di Natale mamma spesso si cade nel banale. Ogni mamma è diversa, ma ciò che molte hanno in comune è l’amore per le sorprese e il desiderio di sentirsi speciali. Che tu stia cercando qualcosa di non convenzionale, personalizzato o anche economico, qui troverai il dono perfetto per le mamme di ogni età.

Ecco quindi 10 idee regalo originali e pensate per far sentire speciale e apprezzata la tua mamma a Natale

Idee regali di Natale mamma 2023

Viaggio a Sorpresa

Organizza un weekend in una città d’arte o in un luogo che ha sempre voluto visitare da sola o insieme alle sue amiche.

Concerto o Teatro.

Ci sono tanti spettacoli da vedere nel 2024. Fagli trovare sotto l’albero i biglietti per un concerto di un cantante o di uno spettacolo teatrale con personaggio che gli piace

Abbonamento a un Servizio di Streaming

Per le amanti del cinema e delle serie TV, un abbonamento a un servizio di streaming è un’idea regalo moderna sempre molto apprezzata. E se la tua mamma è sportiva, compra un pacchetto completo sulle piattaforme streaming che trasmettono anche lo sport

Regali di Natale personalizzati.

Se vuoi fare un regalo fai da te alla tua mamma, crea un album con foto di momenti speciali trascorsi insieme. Puoi anche aggiungere frasi particolari e didascalie scritti a solo a mano.

Gioielli e bijoux



Un paio di orecchini, un braccialetto personalizzato, una collana, sono sempre graditi. C’è una scelta infinita in tema di gioielleria per donne. Si va dai Bijoux di Swarovki che puoi comprare su Amazon a quelli più costosi fino quelli fatti a mano più originali e particolari. Comunque sia, tra le tante idee regali mamma, i gioielli pur essendo doni scontati sono sempre graditi

Centri benessere e beauty

Al posto dei soliti proumi e calendari dell’avvento natalizi, scegli un card regalo per un trattamento viso e corpo in un centro estetico della tua città. In questo modo avrà l’occasione per rilassarsi e godersi un po’ di tempo per sé.

Corso Online

Un corso online su un argomento che le interessa, come fotografia, storia dell’arte, o lingue straniere è senza dubbio un regalo originale.

Una borsa ecologica

Se non hai i soldi per regalare alla tua mamma una borsa firmata, sappi che esistono borsette eco stilose e poco costose. Le trovi su Amazon Italia. Spendi poco, fai un regalo di tendenza alla mamma e un gesto che fa bene all’ambiente.

Portagioielli elegante

Un bel portagioielli è una scelta senza dubbio impegnativa, ma ti basta osservare lo stile dei mobili per decidere cosa scegliere. Ad esempio se l’arredamento della casa è moderno puoi dare uno sguardo a Zara Home o Ikea così come ai tanti portali che vendono oggetti per la casa online. In alternativa se gli arredi sono stile shabby, sul sito di Loberon o nei mercatini natalizi che vendono oggetti vintage, puoi trovare un bel portagioie.

Smartwatch

Un orologio intelligente è un regalo tecnologico che può diventare anche un bijoux se scegli tra quelli più modaioli tipo gli smartwatch di Liu Jo. Diversamente se la mamma è una donna impegnata e tecnologica, hai solo una soluzione: devi scegliere fra quelli di Apple.

Idee regali di Natale mamma quelli da evitare

Come avrai notato abbiamo scelto soluzioni diverse dai soliti regali di Natale, in questa lista non ci sono cofanetti beauty, profumi o creme varie. Ma non ci sono neanche pantafole, vestaglie, maglioni o elettrodomestici che sono doni scontati

Tutto questo per ricordarti che spesso, le mamme mettono da parte i propri desideri e bisogni per dedicarsi alla famiglia, quindi è importante scegliere doni che le facciano sentire speciali e apprezzate.

Le idee regali di Natale mamma che abbiamo selezionato sono pensate per andare oltre il convenzionale, e per dimostrare quell’attenzione e quella cura nella scelta del regalo speciale che ogni mamma merita di ricevere.

Vedi anche: