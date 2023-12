Se stai cercando regali per Natale economici per le tue amiche, qui puoi trovare spunti idee e una lista di pensierini belli e che costano poco da comprare anche online

Quando si avvicinano le feste, la ricerca di regali per Natale diventa un lavoro piacevole, soprattutto quando si tratta di trovare pensierini per le amiche. Se stai cercando idee regalo che siano allo stesso tempo originali e poco costose, ecco una selezione di 10 regalini natalizi per le tue amiche

Regali per Natale: i pensierini per le amiche

Il balsamo per labbra alla Coca Cola

Un balsamo per le labbra in inverno è sempre utile, ma se vuoi distinguerti con un pensierino economico e originale, questo Lip balm idratante è aromatizzato al gusto di Coca Cola costa meno di 3 euro su Amazon ed è perfetto per i regalini natalizi

Il portachiavi Spotify

Tutto made in Italy, questo portachiavi originale è un pensierino personalizzabile con foto e la canzone preferita. Oltre ad essere utile è un’idea regalo nuova ma che ha un valore per la persona a cui lo regali. Lo trovi qui a meno di 10 euro e puoi vedere come funziona

Regali per Natale amiche: cosmetici non testati

Una palette di ombretti, o un rossetto o mascara possono essere un regalo apprezzato per le amiche che sono sempre alla ricerca del trucco perfetto. In questo caso ti suggeriamo solo cosmetici non testati su animali come ad esempio la palette completa con 24 ombretti blush e mascara che paghi solo 10,95 euro su Amazon Italia

Dischetti trucco riutilizzabili

I dischetti struccanti lavabili diventano sempre più popolari e per questo motivo sono uno pensierino natalizio gradito se ben confezionati così come questi in foto. Li trovi su Etsy a soli 3,69 euro

Bijoux moda economici

Per l’amica del cuore prendi spunto dalle tendenze fashion. Ad esempio per l’inverno inverno gli orecchini grandi e gli ear cuff sono di gran moda. Puoi trovarli pendenti con pietre a forma ci cerchio decorati da strass, o anche un set completo come questo di Zara gioielli che paghi meno di 16 euro

Regali per Natale Il calendario ecologico geniale

Vuoi fare un regalo per la casa alla tua amica? Un. calendario particolare con frasi dei filosofi o motivazionali è un regalo personalizzato. Costa un pochino di più di quelli visti finora, ma non c’è dubbio che sarà gradito. Lo trovi nella sezione regali Natale Amazon

Un libro sull’amicizia

In tema di regali classici ci sono i libri che da sempre sono un regalo per Natale gradito, specialmente se parla dell’amicizia tra donne. Uno dei più venduti e regalati è Amiche per sempre, scritto da Molly Goddard.

Vedi anche: Frasi sull’amicizia

Unghie finte adesive

La passione delle unghie ha coinvolto tutte, dalle ragazzine alle donne adulte. Tuttavia una manicure francese, semplice o gel fare in casa anche per chi non è esperta oggi si può fare anche con un kit di unghie adesive di Kiss. Questo è il regalo ideale per le amanti delle unghie e nail art.

Polsini in pelliccia finta

Com meno di 11 euro riesci a fare un regalo veramente utile e bello: i polsini invernali in pelliccia finta oltre ad essere caldi rinnovano un cappotto o un vestito. Qui puoi scegliere il colore

Calzini fashion

Nulla è più scontato e inutile dei calzini natalizi come quelli di Calzedonia e altri. Se proprio vuoi comprare qualcosa di carino e spendere poco con circa 13 euro trovi un set di due paia di calzini donna lurex da Mango nei colori invernali di tendenza

In sintesi, scegliere i regali per Natale per le tue amiche non deve essere uno stress. Con questi 10 pensierini, hai da scegliere per fare un dono significativo e apprezzato. Ricorda comunque di leggere la lista dei regali che portano sfortuna onde evitare di sbagliare E se hai bisogno di altri consigli dai uno sguardo anche ai regali di Natale per le mamme.