Elezioni amministrative 2024: tutti i comuni italiani dove si elegge il sindaco. Ecco quando si vota e come funziona il voto alle comunali.

Nel 2024 oltre alle regionali sono previste elezioni comunali per nominare il nuovo sindaco in tante città italiane. Alcune di queste sono capoluoghi di provincia o di regione, ma ci sono anche elezioni nei comuni più piccoli.

In questo articolo ci concentriamo sulle elezioni nei comuni più grandi. Ecco dove e quando si vota, ma anche come si elegge un sindaco, in base alle leggi attualmente in vigore.

Elezioni comunali 2024: elenco città al voto

Ecco tutte le città italiane dove si elegge il sindaco nel 2024:

Firenze

Bari

Cagliari

Bergamo

Campobasso

Perugia

Pescara

Potenza

Ascoli Piceno

Avellino

Biella

Caltanissetta

Cesena

Cremona

Ferrara

Forlì

Lecce

Livorno

Modena

Pavia

Pesaro

Prato

Reggio Emilia

Rovigo

Sassari

Urbino

Verbania

Vercelli

Vibo Valentia

Tutti questi comuni sono capoluoghi di provincia, mentre 6 di loro sono capoluoghi di regione. Si tratta quindi di elezioni molto importanti, visto che riguardano alcune delle città italiane con oltre 100.000 abitanti.

Elezioni comunali 2024: date voto

Nelle città italiane appena elencate si vota sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, nella stessa data prevista per le elezioni europee. Inoltre, in queste giornate votano anche tanti comuni con più di 15.000 abitanti o più piccoli. In totale sono circa 3.700 i consigli comunali da eleggere.

A differenza delle regioni, che votano in date diverse in base alle decisioni dei consigli regionali, per i comuni 8-9 giugno è l’election day delle amministrative per tutti. Dopo questo voto conosceremo quindi i nuovi primi cittadini di alcune città italiane, salvo che non si vada al 2° turno. Ma per capire meglio come funziona il voto nei comuni ti consiglio di proseguire la lettura.

Chi elegge il sindaco alle elezioni

Per l’elezione del sindaco nei comuni dove si vota, valgono i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Qui l’articolo 46 recita che il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, mediante suffragio universale e diretto. In altre parole tutti i cittadini con diritto di voto, muniti di tessere elettorale, possono recarsi al seggio ed esprimere la propria preferenza.

Ovviamente bisogna scegliere fra i candidati sindaci presenti sulla scheda elettorale, barrando il nome di quello scelto. In alternativa è possibile mettere una croce su uno dei partiti politici che sostengono il candidato sindaco. Infine, è previsto anche il cosiddetto voto disgiunto, ovvero votare per un partito, ma anche per un candidato non collegato alla lista. Chi ottiene la maggioranza dei voti validi al primo turno diventa il nuovo sindaco. Se nessun candidato ottiene questo risultato si va ai ballottaggi.

Elezioni comunali come funziona il ballottaggio

Si tratta del secondo turno di voto, che si tiene due settimane dopo il primo (quindi in questo caso il 22-23 giugno 2024) a cui partecipano solo i 2 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in precedenza. Chi vince questo turno, anche solo di un voto, diventa il nuovo primo cittadino del comune.

Ricordiamo che il ballottaggio per legge si svolge solo nei comuni con più di 15.000 abitanti. In quelli con un numero minore di cittadini, vince al primo turno chi prende più voti, anche senza la maggioranza assoluta. E una volta eletto quanto tempo rimane in carica in sindaco? Per 5 anni, salvo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Trascorso questo periodo di tempo si torna a votare.

Queste in sintesi tutte le informazioni che devi conoscere sulle elezioni comunali 2024 in Italia. Se anche il tuo municipio è uno di quelli in cui si vota, allora ricorda queste regole prime di esprimere la tua preferenza al seggio elettorale.

