L’assegno unico figli sostituirà tutti i bonus attualmente in vigore come il bonus bebé e gli assegni familiari. Ecco le ultime sull’assegno universale e la riforma fiscale.

L’ assegno unico figli dovrebbe sostituite tutti bonus mamma bebé, quindi tutti gli incentivi destinati afigli e famiglia. Questa è l’idea del governo che sta preparando la riforma fiscale. Tuttavia per ora ci sono diverse incognite, per essere più chiari l’assegno universale come spiegato nel video allo stato costa una decina di miliardi, motivo per cui l’iniziativa è destinata a slittare. Ecco i chiarimenti nel Video di SkyTg





Assegno unico figli importi

La misura del governo di dare un sostegno con l’assegno figli fino a 21 anni esclude di fatto tutti i bonus di cui godono attualmente le donne incinta e le famiglie, anche gli assegni familiari a carico vengono infatti messi in discussione. Ma qual è l’importo dell’assegno unico figli? Vi rispondiamo subito:

Si tratta di un contributo mensile che varia dai 200 ai 250 euro, ma la cifra dipenderà, dallo stipendio percepito, dagli immobili di proprietà e dai risparmi sul conto corrente delle famiglie.

Quindi se le premesse e i requisiti richiesti sono questi, ottenere l’assegno figli non sarà semplice per molte famiglie. Tra le altre cose non è chiaro se l’incentivo è destinato solo a famiglie o anche a madri single.

Assegno unico figli da quando?

Per quanto riguarda la tempistica questo sostegno non sarà disponibile a breve, come abbiamo detto per lo stato rappresenta un costo non indifferente quindi in sostanza ad oggi non ci sono le condizioni per affrontare tale spesa. Quindi la data di partenza dell’assegno unico allo stato attuale figli è destinata a slittare.

La manovra fiscale 2021

Il Ministro Gualtieri al riguardo ha le idee chiare: ” taglio tasse sul lavoro e più sostegno alle famiglie” La riforma fiscale attualmente allo studio comprende anche l’ipotesi della modifica dell’Iperf, il governo sembra voglia prendere spunto dal modello tedesco. Tuttavia anche in questo caso siamo ancora in alto mare, tante parole e pochi fatti. Le uniche certezze per ora sono che i fondi europei destinati all’Italiaa non possono essere utilizzati per dette riforme.

E per quanto riguardaa i vari bonus figli e famiglia per ora restaano in vigore tutti quelli che potete leggere nell’elenco Bonus 2020, mentre per l’assegno unico figli bisogna aspettare.

