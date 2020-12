Bonus idrico 2021. Ecco come funzionano i nuovi bonus casa 2021 da 1.000 euro: bagno, cucina e acqua potabile.

Bonus idrico 2021 inserito nella nuova manovra. La commissione di bilancio alla camera ha introdotto due agevolazioni nel testo che presto verrà approvato dal parlamento, per gli interventi di razionalizzazione delle risorse idriche in casa.

Il primo riguarda i lavori di ristrutturazione in bagno, come ad esempio la sostituzione dei vasi in ceramica. Ma anche quelli in cucina, come la sostituzione di rubinetti obsoleti con quelli nuovi in grado di limitare il flusso d’acqua. L’altro è invece un credito d’imposta sull’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Entriamo allora nel dettaglio, qui di seguito, di questi nuovi bonus casa 2021: come funzionano, a quanto ammontano e su quali lavori spettano.

Bonus ristrutturazione bagno 2021 importo, beneficiari

La novità delle ultime ore, rispetto alla bozza della legge di bilancio varata dal governo, è l’introduzione del bonus sanitari bagno. Si tratta di un incentivo rientrante nel nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche” del ministero dell’ambiente, per cui è prevista una dotazione di 20 milioni di euro nel 2021.

Questi fondi spettano su determinati interventi di razionalizzazione delle risorse idriche, nei bagni delle abitazioni. L’importo del bonus idrico ammonta a 1.000 euro per ogni beneficiario.

Tale somma deve essere necessariamente utilizzata entro il 31 dicembre 2021 e non costituisce reddito imponibile per chi ne beneficia. Scopriamo qui di seguito quali sono le spese coperte da questo incentivo.

Bonus idrico 2021 spese ammesse

Questo nuovo contributo servirà a sostenere i lavori idrici svolti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In particolare le spese ammesse alla contribuzione sono quelle sostenute per:

fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica, che scaricano 6 o meno litri d’acqua e relativi sistemi di scarico.

Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina. Dunque un bonus rubinetto per controllare il loro flusso d’acqua, ma anche quello di soffioni doccia e colonne doccia, fino a 9 litri al minuto.

In entrambi i casi rientrano fra le spese ammesse anche le opere murarie e idrauliche, necessarie per lo smontaggio e per completare le sostituzioni.

Bonus idrico 1000 euro come richiederlo

I limiti di spesa, le modalità di erogazione del bonus idrico e i termini per la presentazione di eventuale domanda, verranno definite solo in seguito dal ministero dell’ambiente. Infatti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, che avverrà una volta approvata la manovra, ci sarà un decreto che definirà questi aspetti.

Quindi, se siete interessati a richiedere questo contributo economico, dovrete aspettare l’apposito decreto per sapere come fare.

Bonus acqua potabile 2021 come funziona

Come detto in apertura, nella nuova versione della manovra c’è anche un altro incentivo idrico. Si tratta di un credito d’imposta per acquistare sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Tale agevolazione ammonta al 50% delle spese sostenute per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, raffreddamento e miglioramento delle acque per il consumo umano, erogate dagli acquedotti. Il contributo verrà riconosciuto a partire dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

L’importo non potrà superare i 1.000 euro per le persone fisiche che faranno questi lavori in casa. Viceversa per le attività economiche il limite di spesa rimborsabile sale a 5.000 euro, per gli immobili oggetto di questi lavori. Altri criteri e modalità di applicazione della misura saranno definiti dall’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Queste tutte le novità riguardo ai due nuovi bonus idrici 1.000 euro, inseriti nella legge di bilancio 2021. Agli interessati non resta che attendere l’arrivo dei relativi decreti, per sapere come richiederli.

