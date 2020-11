Bonus 2021. Ecco quali sono i bonus casa già prorogati nella legge di bilancio 2021.

Bonus 2021, il testo della nuova manovra finanziaria deve ancora arrivare in parlamento per essere discussa. Tuttavia parte del suo contenuto è già noto, tra le novità troviamo i 6 bonus casa prorogati per tutto il 2021.

Approfondiamo quindi quali sono e cosa prevedono queste agevolazioni per le abitazioni.

Legge di bilancio 2021 bonus casa, elenco

I 6 bonus casa prorogati nella nuova manovra finanziaria, sono indicati nel documento programmatico di bilancio, già varato dal consiglio dei ministri. Ecco uno ad uno quali sono e in cosa consistono.

1) Bonus ristrutturazioni

E’ una detrazione del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia, realizzati nel 2021. L’incentivo prevede un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro e si applica solo su determinati interventi.

2) Bonus mobili

Prevede un’agevolazione del 50%, fino a 10.000 €, per l’acquisto di mobili o elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazioni.

3) Bonus facciate

Concede una detrazione del 90% sugli interventi di rifacimento della facciata di un edificio, senza limiti di spesa.

4) Riqualificazione energetica

Per le spese sugli interventi di riqualificazione energetica di un’abitazione, anche nel 2021 si possono ottenere le seguenti agevolazioni:

50% per gli infissi e le schermature solari

65% per tutti gli altri.

5) Bonus verde e giardini

Consiste in un’agevolazione del 36% (fino a 5.000 euro) sugli interventi per la sistemazione del verde e giardini di un’abitazione. Riguarda anche i lavori effettuati sul verde di balconi e terrazze.

6) Ecobonus 110%

E’ la maxi detrazione fiscale, che permette di ristrutturare gli immobili praticamente a costo zero. Per ottenerlo i beneficiari devono rispettare anche nel 2021 determinati vincoli.

Questo il quadro dei 6 bonus casa già confermati dalla legge di bilancio 2021. Tuttavia la discussione sul suo contenuto andrà avanti fino a fine 2020 e sicuramente ci saranno altre agevolazioni nel testo definitivo. Non solo per le casa, ma anche per tutti gli altri aspetti che riguardano la vita degli italiani.

