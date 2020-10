Bonus verde 2021. Ecco come funziona la detrazione, cosa comprende e le spese ammesse al bonus verde per terrazze, balconi e giardini privati.

Bonus verde e giardini, confermata anche nel 2021 la detrazione fiscale sui lavori effettuati per sistemare il verde presente nelle aree di un’abitazione. Ecco come funziona.

E’ quanto previsto dalla nuova legge di bilancio varata dal governo. Vediamo allora a quanto ammonta questa agevolazione, qual è il limite di spesa previsto e quali interventi riguarda.

Bonus verde e giardini 2021 spese ammesse

Il nuovo documento programmatico di bilancio realizzato dall’esecutivo, contiene il rinnovo del bonus verde e giardini per il 2021. Esso prevede una detrazione fiscale Irpef del 36%, rispetto alle spese sostenute per effettuare interventi di sistemazione del verde. In particolare per quelli realizzati su aree scoperte private di edifici, come:

giardini

balconi

terrazze

fioriere

pozzi

impianti di irrigazione

recinzioni.

Per fare alcuni esempi concreti, sono detraibili le spese che trasformano un cortile in un giardino, la sistemazione di aiuole o la realizzazione di fioriere fisse. Viceversa non rientrano nel bonus gli interventi di manutenzione ordinaria annuale dei giardini, effettuati dai proprietari.

Bonus verde 2021 come funziona la detrazione

Il tetto di spesa massimo previsto per fruire di questo incentivo ammonta a 5.000 euro. In altre parole si può ricevere un’agevolazione massima di 1.800 euro (ossia il 36% di 5.000 euro).

Ovviamente per ricevere la detrazione bisognerà presentare, in sede di dichiarazione dei redditi, la documentazione dei pagamenti effettuati per i lavori. Per questo le spese devono essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili, come le carte, gli assegni o i bonifici.

L’agevolazione fiscale viene poi ripartita in 10 quote annuali di pari importo, che il beneficiario utilizzerà in diminuzione delle tasse da pagare.

Queste in sintesi le caratteristiche e i requisiti del bonus verde e giardini 2021. Dunque tutti coloro che intendono effettuare dei lavori rientranti fra le spese ammesse prima citate, possono accedere a questa agevolazione fiscale nel 2021.

