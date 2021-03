Bonus disoccupati 2021. Reddito di cittadinanza, Rem, Naspi. Ecco quali sono i nuovi sussidi per i disoccupati previsti nel dl sostegno.

Bonus disoccupati. Con il varo del decreto sostegno è previsto l’arrivo di bonus e aiuti per chi è senza lavoro, ma anche di indennizzi per attività e partite iva colpite dalle chiusure imposte dal covid.

Anche se il dl ristori non è ancora stato approvato, lo schema e le misure contenute al suo interno sono già note in gran parte. Vediamo allora, in base alle ultimissime news quali bonus prevede il decreto sostegno per i disoccupati e le altre categorie.

Decreto sostegno bonus disoccupati quali sono

Secondo Adnkronos, nella bozza del decreto sostegno sono presenti le seguenti misure in favore dei disoccupati:

rifinanziamento del reddito di cittadinanza con 1 miliardo di euro.

con 1 miliardo di euro. reddito di emergenza (o REM) che dovrebbe tornare per 3 mensilità in favore dei nuclei familiari con redditi più bassi.

che dovrebbe tornare per 3 mensilità in favore dei nuclei familiari con redditi più bassi. Naspi, prorogata nel dl sostegno per due mensilità, a beneficio di coloro che hanno perso il lavoro in modo involontario.

prorogata nel dl sostegno per due mensilità, a beneficio di coloro che hanno perso il lavoro in modo involontario. Rifinanziamento del fondo occupazione.

Reddito di cittadinanza decreto sostegno

Stando a quanto dichiarato dal vice ministro dell’economia Laura Castelli, per il Rdc nel dl sostegno oltre al rifinanziamento è prevista una novità. Si tratta di una misura, su cui sta lavorando il ministero del lavoro, che permetterebbe ai percettori del sussidio di lavorare temporaneamente.

Questo sospendendo il beneficio del RdC, senza però subire la perdita o la riduzione dell’assegno. In questi casi infatti l’assegno riprenderebbe a decorrere automaticamente, al termine dell’attività lavorativa. In altre parole la revoca sarebbe solo temporanea e non permanente.

Dl sostegno altre misure lavoratori e partite iva

Fra i sostegni ci saranno anche misure per chi momentaneamente non lavora, tramite il rifinanziamento della Cassa Integrazione covid. Ma anche la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno.

Previsti poi ristori per le attività maggiormente colpite dalle chiusure e indennità per gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi.

Infine, per quanto riguarda le partita iva non sono più previsti soldi a pioggia, come avvenuto con il governo Conte tramite i bonus da 600 euro, ma solo bonus legati alle perdita di fatturato registrata su base annua. In altre parole le nuove indennità da 1.000 euro per 3 mesi non spetteranno a tutti i titolari di partita iva indistintamente.

Questi ad oggi i bonus disoccupati 2021 in arrivo con il dl ristori e le altre misure previste dal governo Draghi. La pandemia ha aggravato la situazione di chi è senza lavoro, rendendo difficile trovare una nuova occupazione. Per questo rafforzare sussidi e ammortizzatori sociali è fondamentale in questo momento.

