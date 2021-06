Bonus 18 anni per i nati nel 2002. Domanda, scadenza e dove spenderlo. Ecco come funziona il bonus cultura da 500 euro 2021.

Bonus 18 anni 2021. Gli studenti nati nel 2002, diventati maggiorenni nel 2020, possono richiedere il bonus cultura da 500 euro direttamente online. Si tratta di un’iniziativa già adottata negli scorsi anni e rinnovata dal ministro della cultura Dario Franceschini.

Il beneficio consiste in buoni spesa individuali e nominativi, utilizzabili dai giovani iscritti all’apposito portale 18 app, seguendo le scadenze e le regole di utilizzo qui riportate.

Bonus 18 anni 2002: come e quando richiederlo

Per ottenere il buono da 500 euro i diciottenni devono registrarsi sul sito 18app.italia.it. Per completare l’operazione bisogna:

essere in possesso dello Spid

risiedere nel territorio italiano o avere un permesso di soggiorno in corso di validità.

Una volta completata la procedura potrete richiedere il voucher direttamente su questa piattaforma, se siete nati nel 2002. Il voucher è ottenibile fino al 31 agosto 2021 e non viene erogato tramite soldi o accrediti, ma rappresenta un buono virtuale da utilizzare in acquisti. La scadenza entro cui usufruire di quanto ottenuto è il 28 febbraio 2022.

Cosa posso comprare con il bonus 18 anni 2021?

Per utilizzare il buono, nei negozi fisici e online, il beneficiario deve creare un voucher (della somma che intende utilizzare) sulla piattaforma. A quel punto riceverà un codice da inserire negli appositi spazi online, oppure il buono da stampare o salvare in pdf sullo smartphone, per poi mostrarlo all’esercente durante l’acquisto.

Come riporta il sito 18app, con i voucher cultura si possono comprare:

biglietti per cinema, concerti ed eventi culturali.

Ingressi nei musei, monumenti, parchi e aree archeologiche e per spettacoli di danza.

Abbonamenti a quotidiani cartacei o digitali.

Libri (in formato cartaceo, audiolibro o e-book.

Musica (cd, dvd, vinili o musica on-line).

Corsi di teatro, musica e lingua straniera.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto, fino ad esaurimento delle risorse. Ma attenzione perché non è possibile utilizzare il buono per comprare più volte lo stesso prodotto o servizio. Ad esempio non si potrà acquistare due volte lo stesso libro o biglietto per uno spettacolo.

Queste in sintesi tutte le informazioni su come richiedere e come spendere il bonus 18 anni 2021 per i nati 2002. Vi ricordiamo che oltre ai negozi fisici, librerie e quant’altro, il voucher è spendibile pure negli e-commerce come Amazon. In questo caso i prodotti pagabili con il buono, sono contrassegnati dalla dicitura “acquistabile con il bonus cultura 18 anni”.

