Bonus 2021 luce e gas. Ecco a chi spetta veramente lo sconto in bolletta del bonus sociale e come richiederlo.

Bonus 2021 luce e gas, arrivano novità importanti ad inizio anno nuovo per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Si tratta di uno sconto sulle bollette di luce e gas. Ecco quali sono i requisiti per ottenerli e come fare domanda per attivarlo.

Bonus luce e gas Isee, beneficiari

A partire dal 1 gennaio 2021, questo bonus destinato ai nuclei familiari con redditi bassi e quelli numerosi, diventerà automatico. Per questo non sarà più necessario presentare la richiesta di ammissione all’agevolazione.

Tale bonus però spetta solo a chi è in possesso di determinati requisiti. In particolare a chi rientra in una delle seguenti categorie:

nuclei familiari con un Isee non superiore a 8.265 euro .

. Famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore ai 20.000 euro .

. Nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza o con casi di grave malattia.

Bonus gas e luce prima del 2021, come fare domanda

Per chi deve fare domanda o rinnovare il bonus sociale già esistente prima del 2021, è necessario recarsi presso il proprio comune di residenza o i caf abilitati. Qui si può utilizzare un singolo modulo che permette di accedere ai bonus previsti.

Oltre al modulo bisogna presentare:

un documento d’identità valido

l’attestazione Isee del nucleo familiare

solo per i richiedenti titolari di reddito di cittadinanza, il numero di protocollo che dimostri la titolarità del sussidio.

Bonus luce e gas durata e importi

Infine, la durata dello sconto in bolletta su gas e luce ha una durata di 12 mesi.

Il valore dello sconto invece dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare e viene aggiornato annualmente dall’autorità competente. Nello specifico per il gas esiste una differenziazione in base alla zona climatica d’appartenenza e alla categoria d’uso associata alla fornitura.

Questo tutto quello che c’è da sapere sul bonus luce e gas 2021. Vale a dire a chi spetta e come attivare lo sconto in bolletta. Una possibilità importante per le famiglie che versano in difficoltà economiche, specie dopo l’emergenza causata dal covid.

