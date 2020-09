Bonus tv 2020, importo, documentazione e scadenza. Come funziona il bonus per acquistare un nuovo televisore.

Bonus Tv, è l’incentivo erogato per l’acquisto di una nuova tv o di un decoder, disponibile per tutto il 2020 e anche oltre. Questo per garantire a tutti la possibilità di avere strumenti di nuova generazione, capaci di supportare il cambiamento delle tecnologie di trasmissione.

Facciamo allora il punto della situazione su questo incentivo che interessa molti italiani: ammontare, fruizione, scadenza e molto altro.

Bonus tv 2020: importo e documentazione

L’incentivo sull’acquisto di una televisione può arrivare fino a 50 euro e consiste in uno sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto comprato. Ciò in base alle modalità d’accesso al bonus per i cittadini riportate dal Mise.

Tale agevolazione può essere applicata solo quando si acquista uno dei prodotti ammessi al bonus, ovvero smart tv e decoder. Al rivenditore bisognerà presentare la seguente documentazione per riceverlo:

Domanda (con il modulo di autocertificazione che attesti un reddito Isee inferiore a 20.000 €).

Documento d’identità.

Codice fiscale.

Infine, ricordiamo che si tratta di un incentivo fruibile una sola volta per nucleo familiare.

Bonus tv fino a quando?

Come si legge sempre sul sito del mise.gov.it,, il bonus è già fruibile attualmente e lo sarà fino alla fine del 2022. Dunque la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2022, salvo che le risorse stanziate per questo incentivo non si esauriscano prima. Nello specifico si tratta di 151 milioni di euro, per il periodo compreso fra il 2019 e il 2022.

Tale scadenza mira a garantire a tutti i cittadini la possibilità di avere il segnale televisivo a giugno 2022. Quando cioè la ricezione dei programmi televisivi sarà possibile esclusivamente con smart tv o decoder dotati dei nuovi standard trasmissivi e di codifica (DVBT-2/HEVC).

Bonus tv per cittadini stranieri

Nella sezione di risposta alle domande frequenti sul bonus, il Mise chiarisce anche la possibilità di accedere al bonus per gli stranieri. In particolare, il requisito richiesto ai cittadini stranieri è quello di avere la residenza in Italia.

La dichiarazione di residenza nel nostro paese, incluso il comune in cui si risiede, deve essere presente nel modulo di domanda del bonus. In caso di rilascio di dichiarazioni false, il beneficiario perderà l’incentivo e inoltre subirà le sanzioni penali previste dall’ordinamento.

E’ tutto per quanto riguarda il bonus Tv 2020, in relazione all’importo e alla documentazione necessaria per l’acquisto. Fino alla data di scadenza del 2022, i cittadini residenti in Italia con i requisiti, potranno fruire di questo incentivo e sostituire la propria tv.

