Bonus sociale, luce e gas come ricevere lo sconto in bolletta. Domanda requisiti e novità sul nuovo bonus rifiuti

Bonus sociale, lo strumento che concede uno sconto sulle bollette alle famiglie in difficoltà economiche, propone una serie di novità a partire dal 2021. L’ultimo decreto fiscale ha infatti modificato le modalità di conseguimento degli sconti. Essi riguardano le bollette elettriche, dell’acqua, del gas e dal nuovo anno anche dei rifiuti.

Scopriamo allora quali sono le novità e come ricevere lo sconto in bolletta, visto che con l’emergenza covid sono molte le famiglie italiane in difficoltà.

Bonus sociale automatico dal primo gennaio 2021

Il bonus sociale, già attualmente destinato ai nuclei familiari con redditi bassi e parametrato alla loro numerosità, dal 1° gennaio 2021 diventerà automatico. Questo significa che non bisognerà più presentare la richiesta di ammissione per ricevere lo sconto nelle bollette.

L’incentivo verrà erogato tramite la verifica delle condizioni economiche familiari mostrate dall’Isee, il cui valore non può essere superiore a 8.265 euro. Tale valore si innalza a 20.000 € per le famiglie con più di 4 figli a carico.

Ricevono il bonus anche i nuclei familiari titolari di reddito di cittadinanza o della carta acquisti (in relazione al solo bonus elettrico). Il quadro applicativo per riconoscere ai cittadini tali agevolazioni sarà definito con provvedimenti appositi dall’Arera, ovvero l’autorità per l’energia le reti e l’ambiente.

Novità decreto fiscale, arriva il bonus rifiuti

Il decreto fiscale ha introdotto anche un nuovo sconto fino ad ora non previsto, si tratta del bonus Tari. Dunque i beneficiari del bonus sociale riceveranno uno sconto anche sul servizio integrato dei rifiuti urbani, sempre tramite l’Arera. Per accedere alla nuova agevolazione sui rifiuti, i requisiti sono sempre gli stessi, come riporta ilsole24ore.it.

Inoltre, il decreto fiscale ha esteso il bonus idrico pure sui costi riguardanti i servizi di fognatura e depurazione. Tramite questo incentivo una famiglia riceverà uno sconto sulla bolletta dell’acqua di circa un terzo delle spese annue sostenute.

Bonus sociale: come fare domanda prima del 2021

Chi deve richiedere per la prima volta il bonus o rinnovarlo prima del 2021, deve recarsi presso il comune di residenza o i caf abilitati. A quel punto basterà compilare l’apposito modulo che permette di accedere ai bonus previsti.

Oltre al modulo bisognerà presentare l’attestazione dell’Isee, un documento d’identità valido e due moduli reperibili sul sito dell’Arera. Infine, i titolari di reddito o pensione di cittadinanza, dovranno anche inserire il numero di protocollo (o un’altra attestazione) che dimostri la titolarità del sussidio.

Bene, ora è davvero tutto con le novità relative al bonus sociale, che diventerà automatico dall’inizio del prossimo anno. Restano però necessari il possesso dei requisiti di reddito e numerosità dei componenti, perché si tratta di un sostegno destinato esclusivamente alle famiglie in difficoltà.

