Milan-Torino Coppa Italia 2022-23. Diretta Tv

Milan-Torino è la seconda partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, si gioca a San Siro mercoledì alle 21 in diretta TV. Ultime news formazioni

Dopo l’Inter, in campo nella prima eliminatoria contro il Parma, tocca al Milan. Rossoneri in campo mercoledì’ alle 21 a San Siro. Ma i rossoneri sono impegnati anche in una sfida a distanza contro la stessa Inter in vista della Supercoppa Italiana in programma la prossima settimana all’Olimpico di Roma.

Questo il programma interamente in chiaro e in dirtta TV della Coppa Italia giunto agli Ottavi di finale.

Coppa Italia Ottavi di finale Data e orario di gara In onda Inter Parma 10 gennaio ore 21.00 Canale 5 Milan Torino 11 gennaio ore 21.00 Canale 5 Fiorentina Sampdoria 12 gennaio ore 18.00 Italia 1 Roma Genoa 12 gennaio ore 21.00 Canale 5 Napoli Cremonese 17 gennaio ore 21.00 Canale 5 Atalanta Spezia 19 gennaio ore 15.00 Italia 1 Lazio Bologna 19 gennaio ore 18.00 Italia 1 Juventus Monza 19 gennaio ore 21.00 Canale 5

Quante coppe Italia ha vinto il Milan

In una competizione dove tutte le teste di serie del massimo campionato entrano in gioco solo ora, in casa e da favorite, potendo puntare su una partita senza gara di ritorno e a eliminazione diretta, Milan-Torino si può considerare un big match. Due squadre di grande tradizione anche nella storia di questa competizione considerando i trofei conquistati in passato. Cinque Coppa Italia a testa per rossoneri e granata, con il Milan che ha conquistato anche sette edizioni della Supercoppa Italiana, trofeo più recente che il Torino non ha mai vinto perdendo una sola volta nel 1993 in finale proprio contro i rossoneri.

Entrambe le squadre hanno motivi di rivalsa in questa competizione. Il Milan arriva da uno sciagurato pareggio interno contro la Roma che ha visto la squadra di Stefano Pioli dilapidare nei minuti finali un doppio vantaggio conquistato senza molta fatica contro una As Roma che aveva fatto pochissimo per quasi 90’. Il Torino, decimo in campionato, è reduce da tre pareggi consecutivi gli due certo non trascendentali contro Salernitana e Torino.

Milan-Torino: tanti i precedenti

Una classica che si gioca da oltre un secolo. Considerando solo il database dal 1930 a oggi sono state 153 le partite tra Milan e Torino con un bilancio favorevole ai rossoneri, padroni di casa: 63 vittorie contro le 34 vittorie granata e i 56 pareggi. Ma il pareggio in questa partita non ci sarà. Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari si calceranno i rigori.

Sfida unica anche nel prossimo turno dei quarti di finale dove la vincente affronterà la Fiorentina o la Sampdoria, la cui sfida è in programma giovedì alle 18 all’Artemio Franchi.

In tutto sono 24 i precedenti di Coppa Italia: e in questa competizione a guidare le statistiche sono proprio i granata con 10 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Nell’unico precedente di questa stagione, in campionato, vittoria interna dei granata (2-1) con i gol di Djidji e Miranchuk parzialmente rimontati da Junior Messias in quella che fu una partita piuttosto opaca della squadra di Pioli. Il Torino arriva da due turni di qualificazione nei quali ha eliminato prima il Palermo (3-0) e poi il Cittadella (4-0) senza mai subire gol.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Possibile esordio di Devis Vasquez tra i pali per il Milan: il portiere colombiano, classe 1998, è appena stato tesserato dalla società di Red Bird. Arriva dal club paraguaiano del Guaranì. Il resto è affidato alle condizioni di una squadra alle prese con nove assenze alcune delle quali di peso e con la necessità di fare turn over.

Juric dovrebbe riproporre Sanabria dal primo minuto con Lukic e Ricci a presidiare il centrocampo nel tentativo di togliere spazio a Pobega e Tonali, sicuramente titolari dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; De Ketelaere.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Ricardo Rodríguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Dove vedere Milan Torino



Anche Milan-Torino, così come la sfida tra Inter e Parma si gioca alle ore 21 di mercoledì 11 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, San Siro, arbitra Rapuano. Diretta TV in chiaro anche per questa seconda sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Inter e Milan dopo la Coppa Italia la Supercoppa

Le due milanesi giocheranno la prossima settimana un derby certo non inedito, vissuto spesso in trofei italiani e internazionali al di fuori del campionato. Ma non a San Siro. In quella che sarà l’assegnazione del primo trofeo italiano della stagione. La Supercoppa Italiana andrà in scena mercoledì prossimo al King Fahd Stadium di Riyadh, Arabia Saudita. La prima coppa dell’anno.

Prima di scudetto e Coppa Italia la cui finale – a Roma – è in programma il 24 maggio con un paio di settimane di anticipo rispetto a quella che sarà l’ultima giornata del campionato di Serie A.