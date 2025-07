Calendario Euro 2025: partite semifinali europeo femminile

Calendario Europei femminili 2025: date e orari partite semifinali. Regolamento UEFA Women’s Euro 2025.

Gli europei di calcio femminile sono in corso in Svizzera e finiscono domenica 27 luglio. Attualmente ci troviamo nelle semifinali e sono 4 le nazionali in corsa per vincere il torneo: Italia, Inghilterra, Spagna e Germania. Ecco il calendario UEFA Euro 2025 con tutti i match ancora da giocare.

Calendario Euro 2025: tutte le partite

Qui puoi approfondire il calendario della nazionale italiana

Giorni e orari partite Euro 2025

Come si vede le 2 semifinali degli europei si giocheranno a partire da martedì 22 luglio, gara in cui scendono in campo le azzurre contro le campionesse in carica dell’Inghilterra alle ore 21:00. Il giorno dopo (mercoledì 23 luglio) si affrontano la Spagna e la Germania, sempre alle ore 21:00, per stabilire chi sarà l’altra finalista.

Chi passa in finale a Euro 2025? Tabellone

Per superare il turno e qualificarsi alla finale degli europei di calcio femminile bisogna battere il proprio avversario nelle semifinali. Al momento sono rimaste solo 4 squadre, quindi solo 2 passano alla fase successiva, ovvero alla finalissima in programma domenica 27 luglio che assegna la vittoria del campionato europeo femminile 2025.