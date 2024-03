Una levataccia all’alba, si correva alle 5, val bene agli appassionati di Formula 1 e tifosi della Ferrari per festeggiare una delle vittorie più clamorose e imprevedibili di una stagione apparentemente segnata ancora prima di cominciare.

In Australia a tagliare per primo il traguardo è Carlos Sainz regalando alla Ferrari una doppietta davvero inattesa su una pista che avrebbe dovuto registrare ancora una volta il solito dominio della Red Bull e di Verstappen.

Formula 1 Australia, un sorpasso decisivo

Molto si dirà del ritiro di Max Verstappen, costretto a uscire di scena da un principio di incendio sulla sua Red Bull. Ma vanno dette molte altre cose: intanto che il sorpasso di Sainz, al rientro in pista dopo un intervento chirurgico (appendicite), avviene prima del ritiro dell’olandese, quando la Red Bull non dà alcun segnale di cedimento. E poi della costanza e della consistenza dello spagnolo che conquista la sua seconda vittoria in meno di un anno, dopo quella della scorsa stagione. L’unica di una macchina che non fosse la Red Bull.

Un sorpasso perfetto, una corsa perfetta quella dello spagnolo, premiata anche da una strategia attenta e precisa da parte della scuderia di Maranello che premia l’affidabilità di Sainz ma anche la competitività di Charles Leclerc, secondo alle spalle del compagno di squadra davanti alle McLaren di Norris (terzo) e del padrone di casa Piastri, quarto e festeggiatissimo. Ritiri anche per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Verstappen, cosa ha causato il ritiro

Stando alle prime dichiarazioni ufficiali della Red Bull a causare il ritiro di Max Verstappen, due vittorie nelle prime due gare della stagione in Bahrain e Arabia Saudita, un dominio assoluto e prolungato rispetto alla stagione da record dello scorso anno, è stato il cedimento del freno posteriore destro. Il tutto dopo il sorpasso da manuale subito da Sainz e appena quattro giri.

Max Verstappen accoglie con filosofia quello che è il suo primo ritiro per un cedimento di carattere meccanico in due anni: “Sono competizioni, capita che le cose possano non andare secondo i piani. Direi che un ritiro in due anni è un bilancio più che soddisfacente sotto l’aspetto della resa. Il ritiro non mi preoccupa: non è certo un dramma. Ma credo sia importante capire cosa è successo e che cosa non abbia funzionato”.

La giornata non straordinaria della Red Bull si conclude con un quinto posto ‘normale’ – molto al di sotto della media, di Sergio Perez.

Sainz vs Hamilton: polemiche sul web

Inevitabile che i sostenitori di Carlos Sainz, molti dei quali per la verità sono tifosi della Ferrari che non hanno per nulla accolto positivamente l’annuncio della scuderia di Maranello dell’arrivo di Hamilton dall’anno prossimo al posto dello spagnolo, abbiano commentato la vittoria in modo sarcastico sul web. Da sottolineare il fatto che Sainz abbia fatto di tutto per correre, nonostante un intervento chirurgico, una cucitura fresca e condizioni fisiche certo non brillantissime. Un mettersi a disposizione ben oltre qualsiasi posizioni che lo porta a concludere un gran premio trionfale in modo quasi eroico.

Il tutto in una giornata che vede le sue nemesi fallire. Non solo Verstappen ma anche Lewis Hamilton, fuori causa con il motore rotto.

Sainz, che a inizio stagione aveva garantito la sua intenzione di ‘divertirsi, spingere al massimo, conquistare quanti più punti possibili e togliersi delle soddisfazioni’ è stato di parola. E ora la scelta della Ferrari, che molti hanno definito un inutile e costosissimo azzardo, sembra ulteriormente poco motivata.

Due anni…

Una Red Bull si ritira dopo due anni. La Ferrari registra una doppietta – primo e secondo posto sul podio – dopo altrettanto tempo. L’ultima volta era stata in Bahrain nel 2022. Quella in Australia è la doppietta n. 86 nella storia della casa italiana.

In classifica

Leclerc, dopo le due vittorie di Verstappen, sale al secondo posto nella classifica piloti inserendosi tra le due Red Bull, con l’olandese primo e Perez terzo. Ma il vero salto di qualità lo fa la Ferrari, che consolida il secondo posto del mondiale costruttori alle spalle di una Red Bull che l’Australia mostra non più così invincibile e inattaccabile.

La stagione di Formula 1

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen GP Arabia Saudita Jeddah Max Verstappen GP Australia Albert Park Melbourne Carlos Sainz GP Giappone Suzuka 7 aprile Gp Cina

Shanghai 21 aprile GP Miami Miami 5 maggio GP Emilia Romagna Imola 19 maggio GP Monaco Montecarlo 26 maggio GP Canada Montreal 5 giugno GP Spagna Montmelò Barcellona 23 giugno GP Austria Red Bull Ring 30 giugno GP Gran Bretagna Silverstone 7 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 21 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 28 luglio GP Olanda Zandvoort 25 agosto GP Italia Monza 1 settembre GP Singapore Singapore 15 settembre GP Azerbaijan Baku 22 settembre GP Stati Uniti Austin 20 ottobre GP Messico Città del Messico 27 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 3 novembre GP Las Vegas Las Vegas 23 novembre GP Qatar Losail 1 dicembre GP Abu Dhabi Yas Marina 8 dicembre

La classifica piloti

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 51 16 Charles Leclerc Ferrari 47 11 Sergio Perez Red Bull 46 55 Carlos Sainz Ferrari 40 81 Oscar Piastri McLaren 28 4 Lando Norris McLaren

27 63 George Russell Mercedes 18 14 Fernando Alonso Aston Martin 16 18 Lance Stroll Aston Martin 9 44 Lewis Hamilton Mercedes 8 22 Yuki Tsunoda RB Team 6 38 Oliver Bearman Ferrari 6 27 Nico Hulkenberg Haas 3 20 Kevin Magnussen Haas 1 23 Alexander Albon Williams 0 24 Zhou Guanyu Sauber 0 3 Daniel Ricciardo RB Team 0 31 Esteban Ocon Alpine 0 10 Pierre Gasly Alpine 0 77 Valtteri Bottas Sauber 0 2 Logan Sargeant Williams 0

La classifica costruttori

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB20 Red Bull-Honda 97 Ferrari SF-24 Ferrari 93 McLaren MCL38 Mercedes 55 Aston Martin AMR24 Mercedes 27 Mercedes W15E Performance Mercedes 26 RB Team VCARB 01 Red Bull-Honda 4 Haas VF-24 Ferrari 4 Kick Sauber C44 Ferrari 0 Williams FW46 Mercedes 0 Alpine A524 Renault 0