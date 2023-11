Il secondo posto di Leclerc non basta a portare la Ferrari al secondo posto della classifica costruttori

La solita vittoria di Verstappen, la 19esima di questa stagione che si chiude con un record incredibile non solo in fatto di podi e trionfi, ma anche di punti. Che difficilmente potrà essere anche solo avvicinato.

E molta amarezza per la Ferrari, l’unica scuderia in grado di strappare una vittoria alla Red Bull. Alla Rossa non basta il secondo posto di Charles Leclerc per assicurare la seconda piazza per portare a Maranello il secondo posto della classifica costruttori.

F1 Abu Dhabi, vince Verstappen

Il successo di Verstappen è indiscutibile. Anche se il gran premio si conclude con una lunga coda davanti ai commissari di gara, Diversi piloti, tra cui anche l’olandese, devono anche un’indagine da parte degli steward riguardo a una bizzarra vicenda riguardante occhiali indossati da meccanici e team.

Partenza brillante quella di Leclerc che scatta meglio dalla prima fila: ma Verstappen fa valere i muscoli della sua Red Bull e si prende con cattiveria la prima posizione. Resterà lì davanti fino alla bandiera a scacchi. Ma Leclerc le tenterà tutte per superarlo, cercando di innescare il DRS e restando sulla scia dell’olandese a lungo, prima di subire un inevitabile gap.

Secondo posto di Leclerc

La Ferrari cerca punti preziosi per tenersi alle spalle la Mercedes nella classifica costruttori. Ma Sainz parte da lontano. E per quanto lo spagnolo riesca a recuperare qualcosa, la sua gara sarà di sofferenza: e non particolarmente brillante.

Alle spalle di Leclerc il traffico è di quelli da tenere d’occhio. Ci sono le McLaren, ma anche la Mercedes di Russell.

Sainz si fa sotto: a metà gara è terzo. Ma la tattica di scegliere le gomme dure non paga. Costretto ad anticipare il primo pit-stop il ferrarista viene risucchiato nelle posizioni di coda dalle quali non riesce più a risalire, non abbastanza da andare a punti. Scavalcato da entrambe le Mercedes a dieci giri dalla fine e costretto a rientrare a un giro dalla fine per cambiare le gomme nel rispetto del regolamento che lo aveva visto non utilizzare mescole diverse.

Ordine d’arrivo e classifica finale

Verstappen chiude con la 19esima vittoria stagionale, la 21esima su ventidue per la Red Bull. Il secondo posto di Leclerc fa media con il 18esimo posto di Sainz. Ai conti del Mondiale costruttori mancano i suoi punti.

A conti fatti considerando il terzo posto di Russell e il nono di Hamilton con le due Mercedes, alla Ferrari mancano solo tre punti. Sarebbe bastato un ottavo posto. Alle spalle del podio Perez, Norris, Piastri, Alonso e Tsunoda.

Nella classifica piloti Max Verstappen chiude con 575, più del doppio del compagno di squadra Perez, secondo in classifica 290 punti più in basso. Una enormità.

La Ferrari, pur con diversi alti e bassi, chiude la stagione con una vittoria – l’unica squadra a strapparne una alla Red Bull grazie al successo di Sainz a Singapore, e nove podi.

É molto, non abbastanza per scavalcare la Mercedes. Ma per progettare un salto di qualità in vista della prossima stagione sì…

Una stagione che sarà più lunga: due gran premi in più, 24 in tutto. Si riparte dal Bahrain il 2 marzo.

Tre eventi negli Stati Uniti e due in Italia: Imola il 19 maggio e Monza il 1 settembre.

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 575 11 Sergio Perez Red Bull 285 44 Lewis Hamilton Mercedes 234 14 Fernando Alonso Aston Martin 206 16 Charles Leclerc Ferrari 206 4 Lando Norris McLaren

205 55 Carlos Sainz Ferrari 200 63 George Russell Mercees 175 81 Oscar Piastri McLaren 97 18 Lance Stroll Aston Martin 74 10 Pierre Gasly Alpine 62 31 Esteban Ocon Alpine 58 23 Alexander Albon Williams 27 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 17 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 9 Nico Hulkenberg Haas 9 3 Daniel Ricciardo Alpha Tauri 6 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 20 Kevin Magnussen Haas 3 40 Liam Lawson Alpha Tauri 2 2 Logan Sargeant Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 860 Mercedes W14E Performance Mercedes 409 Ferrari SF-23 Ferrari 406 McLaren MCL60 Mercedes 302 Aston Martin AMR23 Mercedes 280 Alpine A523 Renault 120 Williams FW45

Mercedes 28 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 25 Alfa Romeo C43 Ferrari 16 Haas VF-23

Ferrari 12