Noioso monologo della Red Bull e di Max Verstappen anche nel gran premio Formula 1 di Montecarlo con la Ferrari mai protagonista

Nemmeno la pioggia riesce in qualche modo a vivacizzare un campionato mondiale di Formula 1 che si sta facendo sempre più monotono nel segno della Red Bull e di Max Verstappen che anche a Montecarlo domina la scena conquistando la quarta vittoria stagionale.

Il campione del mondo olandese prende il comando alla prima curva per condurre fino alla bandiera a scacchi senza commettere errori.

F1, Montecarlo: domina Verstappen

Ed è proprio un errore, una qualsiasi incertezza di una macchina umana meccanica ed elettronica perfettamente funzionante che tutti gli avversari, Ferrari compresa, devono augurarsi per conquistare un piccolo spazio da protagonista in un campionato che sembra ormai segnato.

Quando nel corso della seconda parte del Gran Premio un violento acquazzone si abbatte sulla pista cittadina di Montecarlo ci si aspetta un minimo di narrativa diversa, quanto meno un colpo di scena. Niente di tutto questo. Verstappen esce dai box come se niente fosse e lascia fare alla macchina limitandosi a evitare le insidie di una pista in alcuni punti estremamente scivolosa.

Verstappen, 39esima vittoria

Per il pilota olandese è la trentanovesima vittoria in carriera, la quarta stagionale all’insegna di un campionato che sembra ormai consegnato direttamente nelle mani del più forte e che potrebbe avere poco altro da dire.

Tra le poche cose da sottolineare, senza dubbio, l’altro grande protagonista, il quarantunenne Fernando Alonso, anche lui una grande conferma di questa stagione. L’ex campione del mondo spagnolo è secondo con la Ason Martin. A dimostrazione del fatto che certi valori non sono assolutamente casuali. Appena più sorprendente invece il terzo posto con Esteban Ocon che conquista il suo terzo podio in carriera, primo spicchio di paradiso per la Alpine che fino a questo momento aveva ha avuto modo di togliersi davvero poche soddisfazioni in calendario.

Ferarri più nera che rossa

Un capitolo a parte merita senza dubbio la Ferrari, ma in senso negativo. Charles Leclerc, partito dalla sesta posizione dopo la penalizzazione in griglia al termine delle qualifiche, non riesce in alcun modo a incidere e si limita ad una gara interlocutoria nella quale portare a casa quei pochi punti che la classifica garantisce sembra già una buona cosa. Davvero troppo poco. Confusa la gestione del muretto Ferrari nel momento dell’acquazzone che vedrebbe Leclerc, in grado se non di puntare al podio quantomeno di migliorarsi. E invece viene scavalcato da entrambe le Mercedes. Male anche Sainz, che commette un errore fatale tamponando Ocon e che da quel momento è costretto a una gara mediocre. Finirà ottavo.

Prossima tappa Barcellona

Se nemmeno in un Gran Premio dove la velocità conta relativamente la Ferrari non riesce a strappare un podio, c’è davvero da chiedersi quanto più in basso potrà finire la scuderia di Maranello in una stagione più nera che rossa. Macchina sofferente almeno quanto i piloti. Parlare di strategie di mercato in questo momento è davvero assurdo. Non Hamilton, ma nemmeno il Mago di Oz in questo momento, potrebbero rilanciare una stagione semplicemente disastrosa, senza mezzi termini. Prossimo appuntamento, già domenica, a Barcellona. Il Mago di Oz, al momento, sembra avere altri impegni.

Vedi il calendario F1

Vedi anche: F1 a Baku l’unico podio Ferrari di quest’anno

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen - Red Bull GP Arabia Saudita Jeddah Sergio Perez - Red Bull GP Australia Albert Park Melbourne Max Verstappen GP Azerbaijan Baku Sergio Perez GP Miami Miami Max Verstappen GP Emilia Romagna Imola Cancellato GP Monaco Montecarlo 28 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 4 giugno GP Canada Montreal 18 giugno GP Austria Red Bull Ring 2 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 9 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 23 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 30 luglio GP Olanda Zandvoort 27 agosto GP Italia Monza 3 settembre GP Singapore Singapore 17 settembre GP Giappone Suzuka 24 settembre GP Qatar Losail 8 ottobre GP Stati Uniti Austin 22 ottobre GP Messico Città del Messico 29 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 5 novembre GP Las Vegas Las Vegas 18 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 26 novembre

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 144 11 Sergio Perez Red Bull 105 14 Fernando Alonso Aston Martin 93 44 Lewis Hamilton Mercedes 69 63 George Russell Mercees 50 55 Carlos Sainz Ferrari 48 16 Charles Leclerc Ferrari 42 18 Lance Stroll Aston Martin 27 31 Esteban Ocon Alpine 21 10 Pierre Gasly Alpine 14 4 Lando Norris McLaren

12 27 Nico Hulkenberg Haas 6 81 Oscar Piastri McLaren 5 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 2 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 20 Kevin Magnussen Haas 2 23 Alexander Albon Williams 1 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 0 2 Logan Sargeant Williams 0

SCUDERIA MODELLO AUTO POWER UNIT PUNTI Red Bull RB19 Red Bull-Honda 240 Aston Martin AMR23 Mercedes 120 Mercedes W14E Performance Mercedes 119 Ferrari SF-23 Ferrari 90 Alpine A523 Renault 35 McLaren MCL60 Mercedes 17 Haas VF-23

Ferrari 8 Alfa Romeo C43 Ferrari 6 AlphaTauri AT04 Red Bull-Honda 2 Williams FW45

Mercedes 1