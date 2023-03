Delude la Ferrari nella prima prova del Mondiale F1 2023 in programma in Bahrain sul circuito del Sakhir, vince Verstappen. Leclerc si ritira, Sainz solo quarto

Un dominio assoluto e incontrovertibile. Max Verstappen conquista la vittoria nel primo Gran Premio stagionale del mondiale di Formula 1 in Bahrain riducendo i 57 giri del circuito del Sakhir in una marcia trionfale, dalla prima all’ultima curva.

F1 2023 Bahrain, vince Verstappen

In un gran premio che sembra copiato e ricalcato da quelli dello scorso anno Verstappen sfrutta al meglio la propria partenza, ma anche le incertezze del compagno di scuderia Sergio Perez che era al suo fianco, e si invola immediatamente dopo lo spegnimento dei semafori. La prima posizione non è più in discussione fin da quel momento e a tutti gli altri, alle spalle dell’olandese, restano da giocarsi soltanto gli avanzi e le briciole.

Impressionante il dominio di Verstappen sotto l’aspetto del passo gara e dell’autorevolezza. Secondo, ma subito distanziato alle spalle del campione del mondo, Charles Leclerc almeno inizialmente cerca di tenere testa all’olandese scegliendo le gomme nuove in partenza e il set di gomme bianche per arrivare fino alla fine. Una scelta che non aiuta Leclerc superato da Perez dopo 26 giri e costretto al ritiro dopo 41 con il motore bollito. Ma anche Carlos Sainz è in affanno, con una netta flessione nella fase finale del Gran Premio che gli consente solo di salvare il salvabile.

F1 ordine d’arrivo

Tutto semplice per Verstappen che conquista senza errori né incertezze la prima bandiera a scacchi della stagione davanti a Sergio Perez, tenuto a debita distanza con un margine che nei giri conclusivi diventa abissale, tornata dopo tornata.

Alle spalle delle due Red Bull la sorprendente Aston Martin del 41enne Fernando Alonso, protagonista dell’impresa più bella di questa giornata d’esordio. A seguire Sainz, che salva la giornata Ferrari con un comunque mediocre quarto posto. Poi la Mercedes di Hamilton e la seconda Aston Martin di Stroll. Quindi Bottas, Gasly e Albon con la prima delle due Williams. Male le McLaren: ritiro all’esordio per Piastri, ultimo, non doppiato ma con un minuto di ritardo, Lando Norris su un’auto evidentemente tutta da perfezionare.

Il bilancio della Ferrari

Si ricomincia con lo stesso copione che avevamo lasciato pochi mesi fa. E dunque da un Verstappen dominante e una Red Bull incontenibile. Tutte le altre sono costrette a fare i conti con una superiorità che rischia di diventare alienante fino al termine della stagione. Al netto della grande prestazione di Alonso molti interrogativi su una Ferrari apparsa affaticata nel passo gara, e comunque molto lontana dagli standard della Red Bull ma anche della Aston Martin e in difficoltà anche sulla rimonta della Mercedes di Hamilton.

La classifica dopo il primo Gran Premio

NUMERO PILOTA SCUDERIA PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 25 11 Sergio Perez Red Bull 18 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 55 Carlos Sainz Ferrari 12 44 Lewis Hamilton Mercedes 10 18 Lance Stroll Aston Martin 8 63 George Russel Mercees 6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 10 Pierre Gasly Alpine 2 23 Alexander Albon Williams 1 16 Charles Leclerc Ferrari 81 Oscar Piastri McLaren 4 Lando Norris McLaren

31 Esteban Ocon Alpine 21 Nyck De Vries

Alpha Tauri 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2 Logan Sargeant Williams 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 20 Kevin Magnussen Haas 27 Nico Hulkenberg Haas

Prossimo appuntamento tra quindici giorni in Arabia Saudita sul circuito della Corniche di Jeddah. Con molto lavoro da affrontare per la Rossa a Maranello.

Il calendario della stagione 2023

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir Max Verstappen - Red Bull GP Arabia Saudita Jeddah 19 marzo GP Australia Albert Park Melbourne 2 aprile GP Azerbaijan Baku 30 aprile GP Miami Miami 7 maggio GP Emilia Romagna Imola 21 maggio GP Monaco Montecarlo 28 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 4 giugno GP Canada Montreal 18 giugno GP Austria Red Bull Ring 2 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 9 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 23 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 30 luglio GP Olanda Zandvoort 27 agosto GP Italia Monza 3 settembre GP Singapore Singapore 17 settembre GP Giappone Suzuka 24 settembre GP Qatar Losail 8 ottobre GP Stati Uniti Austin 22 ottobre GP Messico Città del Messico 29 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 5 novembre GP Las Vegas Las Vegas 18 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 26 novembre