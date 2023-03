Le due Ferrari in seconda fila dopo la prima qualifica stagionale nel Gran Premio del Bahrain sul circuito del Sakhir, davanti a tutti il solito Verstappen

Torna il Mondiale di Formula 1, con la rincorsa alla lepre di sempre: Max Verstappen e la Red Bull.

Il campione del mondo in carica comincia nel modo migliore conquistando subito la prima pole position stagionale con la Red Bull che monopolizza la prima fila. Accanto all’olandese, infatti, c’è il compagno di scuderia Sergio Perez.

Formula 1 Bahrain, le qualifiche

Anche le prove ufficiali della settimana scorsa, stesso circuito con auto in via di perfezionamento su un setup ancora tutto da definire, avevano dimostrato la superiorità della Red Bull di fronte ad avversari ancora alle prese con qualche problema.

In un’ultima sessione di qualifiche che vede la Ferrari partire in difficoltà a causa di un problema sulla macchina di Leclerc, costretto ad abortire il primo giro veloce, Max Verstappen si limita a confermare i progressi della sua auto andando a chiudere passaggio dopo passaggio in modo sempre più concreto e aggressivo. Sul il miglior tempo con un autorevole 1.29.708. Alle sue spalle, forte di un ultimo tentativo velocissimo ma non sufficiente a conquistare la pole, un decimo più lento di Verstappen, il compagno di scuderia Sergio Perez che chiude la porta alla Ferrari, vicinissima alla prima fila con Leclerc e con entrambe le vetture in seconda fila.

Formula 1 Bahrain, la griglia di partenza

Prima fila Red Bull, seconda fila Ferrari SF-23 con Sainz in quarta posizione appena dietro il compagno Leclerc. Poi Fernando Alonso, 41 anni e non sentirli, alla sua prima stagione in Aston Martin, subito estremamente competitivo, capace di tenere alle sue spalle entrambe le Mercedes che seguono con Russell dietro di appena 4 millesimi di secondo ed Hamilton setttimo.

A seguire Stroll, Ocon con la prima delle Alpine e Hulkenberg. Molto deludenti le McLaren con Norris che non va oltre la Q2, undicesimo e primo degli esclusi, e l’esordiente Piastri addirittura 18esimo.

Le Alfa Romeo chiudono con qualche affanno, Bottas e Zhou in rapida successione 12esimo e 13esimo. Male anche le Alpha Tauri. De Vries solo penultimo davanti a Gasly.

Le dichiarazioni di Leclerc e Sainz

Charles Leclerc spiega perché ha deciso di non spingere fino alla fine nel momento decisivo delle qualifiche: “Non c’è stato nessun problema, anzi… Siamo stati piacevolmente soddisfatti nel riscontrare che la macchina era competitiva e poteva giocarsi anche la pole position. Ma abbiamo preferito partire dalla seconda fila con la gomma nuova piuttosto che dalla prima con quelle usate. I tempi hanno dimostrato che siamo tutti estremamente vicini, ma mi aspetto lo stesso equilibrio anche in gara. La Aston Martin è molto veloce, Alonso è estremamente competitivo. Ma perché, c’erano dubbi…?”

Carlos Sainz parte dalla seconda fila e dal quarto posto in griglia: “Sono soddisfatto anche se dopo i test mi sarei aspettato addirittura qualcosa di meglio. Tutto sommato accetto il verdetto del cronometro con soddisfazione, ho molte aspettative per la gara che secondo me sarà decisa soprattutto dalle gomme e dal loro degrado. come ci aspettavamo la Red Bull ha subito qualcosa in più ma anche in qualifica abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine”.

Per Verstappen, che difende il suo secondo titolo mondiale consecutivo conquistato a ritmo di record lo scorso anno, è la 21esima pole in carriera.

Il primo appuntamento del mondiale di Formula 1 sul circuito del Sakhir è in programma domenica 5 marzo alle ore 21.30 in chiaro su TV8 e sul canale F1 della piattaforma SKY (canale 207) oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.