La Ferrari ha presentato la nuova SF-23 che punta al prossimo campionato di Formula 1 con Charles Leclerc e Carlos Sainz

Ferrari SF – 23. Una macchina nata dall’esperienza dello scorso anno e dunque dalla gestione di Mattia Binotto, le cui strade si sono separate dalla scuderia Ferrari all’inizio di questa stagione. Quelli che dovevano essere i presupposti di una collaborazione ancora lunga si sono frantumati di fronte alla deludente stagione 2022: troppi ritiri. La Ferrari ha chiuso l’anno con quattro vittorie e un secondo posto nel mondiale costruttori: davanti alla Mercedes ma con più di 200 punti di distacco dalla Red Bull. Troppi…

A capo della squadra sportiva della Ferrari c’è ora Fred Vasseur, tecnico di comprovata esperienza, reduce dalla lunghissima collaborazione con Renault, Sauber e Alfa Romeo. Vasseur – francese, 54 anni –dovrà perfezionare le intuizioni di una vettura i cui margini di miglioramento sono ancora tutti da scoprire.

Ferrari, la nuova SF-23

Partiamo dal nome, semplice semplice: SF, come Scuderia Ferrari, 23, come l’anno che ci apprestiamo a vivere con un mondiale nuovo, più lungo e completamente rilanciato dopo le stagioni critiche della pandemia.

Un’auto che per regolamento non poteva essere implementata più di tanto e che dunque è inevitabile che assomigli molto a quella dell’anno scorso. Se la Ferrari 2022 si dimostrava potente, quasi devastante in prova e qualifica, molto doveva essere fatto sull’affidabilità del propulsore in gara. Tante le pole position dello scorso anno, ben 12. Troppi i ritiri – dodici, nove di Sainz e tre di Leclerc – compreso quello doppio di Baku. La Ferrari oggi è forse leggermente depotenziata: ma più sicura. Non l’auto più potente in griglia come all’inizio della scorsa stagione. Ma una vettura che sia in grado di reggere lo stress delle competizioni più difficili fino alla fine. E puntare a qualche vittoria in più.

Parlano gli specialisti Ferrari

Enrico Gualtieri, Responsabile della Power Unit, spiega il lavoro perfezionato nel corso dell’inverno: “Siamo partiti dal concetto principale di ricercare la massima efficienza nel processo di trasformazione dell’energia, da quello chimico in termini di combustione a quello meccanico, all’albero motore. E siamo soddisfatti. I test sono incoraggianti. Ma solo la pista ci dirà se il lavoro che abbiamo fatto porterà punti e vittorie in più rispetto alla scorsa stagione”.

Un’auto che ‘sembra’ come quella dello scorso anno… “In realtà è un’evoluzione della versione 2022 – dice il responsabile dell’area telai Enrico Cardile – perché sul lato aerodinamico, abbiamo aumentato il carico verticale per rispettare le nuove norme. Ma anche le sospensioni sono state ridisegnate, per aumentare la gamma di regolazioni che possono essere apportate alla vettura a seconda di ogni tracciato. Abbiamo cambiato l’ala anteriore, molto più estrema e aggressiva e contratto un po’ il muso. Insomma… l’auto sembra quella dell’anno scorso. Ma l’abbiamo ridisegnata quasi completamente”.

Com’è cambiata la Ferrari F1

A occhio la Ferrari SF-23 appare leggermente ‘più snella’ di quella dell’anno scorso, con l’angolo inferiore che lascia intravedere una porzione più ampia del radiatore e qualche rimodellamento anche delle prese d’aria cruciali. L’auto, presentata a Maranello in diretta streaming mondiale mantiene il tradizionale colore rosso corsa pur con un numero di inserti neri maggiore e più ampio.

Vedi anche: Di chi è la Ferrari oggi

Una scelta non solo stilistica per inserire elementi di carbonio a vista sui lati del musetto. Numeri di gara su cofano motore e parte anteriore con bandiera italiana in bella evidenza. L’halo (la protezione pilota obbligatoria ormai da alcuni anni), tutta in nero. Torna anche il logo “Effe Lunga” già vista in occasione del GP di Monza dello scorso anno: non in nero ma in bianco.

Per la Ferrari la livrea rosso corsa 2023 è in una tonalità del tutto inedita, di sfumatura opaca identica a quella della nuova Ferrari 499P, la hypercar del cavallino impegnata nel mondiale endurance, che tuttavia manterrà il suo colore lucido.

Riconfermata la squadra piloti della Ferrari che per il terzo anno consecutivo abbina il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz junior. Il campionato mondiale di Formula 1, 23 gare in tutto, parte il 5 marzo dal Sakhir, in Bahrein. Caccia aperta alla Red Bull e a Max Verstappen per il secondo anno consecutivo campione in carica a suon di record.

Il Video di presentazione della nuova Ferrari SF-23

ICYMI: @ScuderiaFerrari's SF-23 launch was a love letter to F1 and the Tifosi 😍#F1 pic.twitter.com/NyEwE6AxeY — Formula 1 (@F1) February 14, 2023