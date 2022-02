Formula 1 2022: date e calendario del Mondiale di F1

Formula 1 2022, quando inizia e quando finisce il campionato mondiale. Date e calendario di tutti i GP di F1. Ultime notizie sui piloti, sulla Ferrari e le altre scuderie.

Formula 1 2022 – Il calendario dei gran premi del nuovo campionato Mondiale prevede un totale di 23 appuntamenti, 2 dei quali in Italia. Lo scorso anno il mondiale è stato pesantemente segnato dalle rinunce a causa del Covid, mentre quest’anno tutte le date dovrebbero essere confermate, pandemia permettendo.

Ecco allora quando inizia la F1 2022 e quanto dura il mondiale, con le date previste per tutti i GP, come stabilito dal calendario.

F1 calendario GP 2022

EVENTO CIRCUITO DATA GP Bahrain Sakhir 20 marzo GP Arabia Saudita Jeddah 27 marzo GP Australia Albert Park Melbourne 10 aprile GP Emilia Romagna Imola 24 aprile GP Miami Miami 8 maggio GP Spagna Montmelò Barcellona 22 maggio GP Monaco Montecarlo 29 maggio GP Azerbaijan Baku 12 giugno GP Canada Montreal 19 giugno GP Gran Bretagna Silverstone 3 luglio GP Austria Red Bull Ring 10 luglio GP Francia GP Le Castellet 24 luglio GP Ungheria Hungaroring Budapest 31 luglio GP Belgio Spa Francorchamps 28 agosto GP Olanda Zandvoort 4 settembre GP Italia Monza 11 settembre GP Russia Sochi 25 settembre GP Singapore Singapore 2 ottobre GP Giappone Suzuka 9 ottobre GP Stati Uniti Austin 23 ottobre GP Messico Città del Messico 30 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 13 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 20 novembre

Come visto il campionato mondiale di F1 inizia il 20 marzo 2022 dal Bahrain, sul circuito internazionale del Sakhir, il 20 Marzo. La prima tappa europea, il 24 aprile, dopo Arabia Saudita e Australia, sarà proprio quella di Imola. Tra i tanti appuntamenti, novità assoluta, spicca il nuovo Gran Premio americano di Miami. Un circuito meraviglioso che scorre nei pressi dello stadio dei Dolphins. Confermati i circuiti cittadini gia noti, non solo Montecarlo ma anche Baku, sistemati uno dietro l’altro a cavallo tra maggio e giugno. L’appuntamento di Monza, come sempre, è in programma a settembre, domenica 11.

Quest’anno, per evitare la concomitanza con il campionato mondiale di calcio in programma in Qatar, il mondiale di Formula Uno finisce il 20 novembre 2022, leggermente prima del solito, ancora una volta sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi.

Chi sono i piloti di Formula 1 2022?

Come l’anno scorso sono 10 le scuderie in gara e 20 i piloti al via della stagione.

NUMERO PILOTI SCUDERIE 1 Max Verstappen Red Bull 11 Sergio Perez Red Bull 44 Lewis Hamilton Mercedes 63 George Russel Mercees 16 Charles Leclerc Ferrari 55 Carlos Sainz Ferrari 3 Daniel Ricciardo McLaren 4 Lando Norris McLaren

31 Esteban Ocon Alpine 14 Fernando Alonso Alpine 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 18 Lance Stroll Aston Martin 5 Sebastian Vettel Aston Martin 6 Nicolas Latifi Williams 23 Alexander Albon Williams 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 9 Nikita Mazepin Haas 47 Mick Schumacher Haas

Novità piloti F1 2022

Gli elementi di novità, riguardano soprattutto alcuni piloti. Con George Russell che ha preso il posto di Valtteri Bottas, passato all’Alfa Romeo, in Mercedes, e Alexander Albon destinato a tornare in Formula Uno ripartendo dalla Williams, l’unico vero elemento di novità è rappresentato dal pilota cinese Guangyu Zhou, messo sotto contratto dalla Sauber-Alfa Romeo che da quest’anno cambierà nome in Alfa Romeo F1 Team Orlen.

Verstappen vs Hamilton per il titolo di campione del Mondo 2022

L’incredibile tensione agonistica con la quale si è conclusa la stagione 2021 di Formula 1 resterà agli atti e negli occhi degli appassionati di automobilismo sportivo per molte settimane ancora. Un campionato, sotto un certo aspetto, indimenticabile che – come in una meravigliosa trama cinematografica – si è deciso solo negli ultimissimi giri dell’ultimo Gran Premio con un sorpasso in extremis. A vincerlo Max Verstappen: primo titolo ufficiale per l’olandese della Red Bull al termine di una battaglia senza esclusione di colpi e ruvidissima con Lewis Hamilton.

Inutile sottolineare che la stagione 2022 si apre nuovamente all’insegna di questo duopolio. Da una parte la Mercedes, con Lewis Hamilton, dall’altra la Red Bull, con Max Verstappen. In mezzo, a fare da cuscinetto, le scuderie satelliti come la Alpha Tauri, in quota Red Bull, la Williams e la McLaren, motorizzate Mercedes. In una tensione che anche da un punto di vista politico si è fatta fortissima nel corso delle ultime settimane tra accuse, proteste e moltissime polemiche. L’ultima grande novità, tuttavia, è la riconferma della partnership tra Honda e Red Bull. A distanza di pochi mesi dalla decisione del colosso giapponese di farsi da parte, abbandonando qualsiasi investimento in Formula 1 e costringendo la scuderia anglo austriaca, a produrre da sé le proprie power unit, la Honda ci ha ripensato.

Che motore avrà la Redbull nel 2022?

Troppo il successo, anche finanziario ed economico in Formula 1 per rinunciare a una torta così ghiotta. Di conseguenza, ed è notizia di pochi giorni fa, la Honda ha deciso di continuare a costruire i propri motori per Red Bull e Alpha Tauri in Giappone, sicuramente per i prossimi tre anni. Nel frattempo creerà una società di sviluppo con la Red Bull che, dal 2026, dovrebbe consentire alla scuderia degli energy drink la possibilità di proseguire autonomamente il proprio percorso.

Si tratta di una novità estremamente significativa. Perché quella che sta per cominciare sarà anche l’ultima stagione con auto concepite secondo gli attuali regolamenti. Dall’anno prossimo cambierà tutto e la Honda, forte del suo progetto vincente, ha deciso di investire su un nuovo ciclo triennale.

Ferrari 2022 F1 quali sono i piloti e gli obiettivi

La Ferrari, dal canto suo, riconferma i piloti lanciati lo scorso anno (Leclerc e Sainz) nel tentativo di proseguire il suo progetto di crescita che, per ora, vede la scuderia di Maranello ai margini di una lotta tra poteri forti. È già molto per la Ferrari di uscire a competere per il podio, ritagliarsi qualche soddisfazione nella classifica costruttori. Ma anche il prossimo anno, quasi certamente, sarà di transizione. Con la scuderia che ha deciso di puntare tutto sulla stagione 2023, con investimenti consistenti, cercando di portare a casa un campionato dignitoso, possibilmente migliore di quello dello scorso anno che ha visto la Ferrari chiudere al terzo posto nella classifica mondiale costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Mondiale di Formula 1 il caso Alfa Romeo

Il campionato di Formula 1, perde l’unico pilota italiano che fino all’anno scorso manteneva una presenza del nostro paese all’interno della griglia di partenza, Antonio Giovinazzi, passato alla Formula E.

Alfa Romeo che, peraltro, resta molto chiacchierata sotto l’aspetto di possibili evoluzioni di carattere societario, finanziario e organizzativo. Il tentativo del colosso sportivo americano Andretti di acquisire parte della scuderia lanciato in autunno è andato fallito. Ma nelle ultime ore sponsor e partner importanti starebbero rilanciando l’offerta del team americano per acquisire gran parte delle quote della casa Italo-svizzera. E questo potrebbe cambiare completamente gli equilibri in campo.

Formula 1 2022 classifiche piloti e costruttori

Insomma, come visto il calendario delle gare di Formula 1 è ricco di gare nel 2022, fra novità e circuiti classici. I piloti delle varie scuderie cercheranno di dare il massimo in tutti i gran premi, a partire dal primo per ottenere vittorie e punti nelle classifiche piloti e costruttori.

Vedremo se questo sarà l’anno del riscatto della Ferrari o se saranno ancora Mercedes e Redbull a lottare per le vittorie. Molto dipenderà dalle macchine, dalle gomme e da altre incognite, oltre che ovviamente dalla bravura alla guida dei piloti.

