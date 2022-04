Quanto costa vedere la F1 in Tv e dal vivo. Prezzi abbonamenti Sky e biglietti dei GP nei circuiti di Formula 1.

Formula 1 quanto costa vederla in Tv e al circuito? Sappiamo che le gare di F1 sono trasmesse in diretta da Sky, che ne detiene i diritti in esclusiva per la stagione 2022. In altre parole per vedere i gran premi in diretta bisogna abbonarsi, mentre è possibile vedere la formula uno gratis in diretta solo per alcuni GP su Tv8. Su questo canale la gran parte delle corse viene trasmessa in differita. Insomma, rassegnatevi bisogna pagare se volete vedere tutte i GP di F1 in diretta televisiva.

E per chi vuole vedere la corsa live direttamente al circuito? In questo caso vi anticipiamo subito che qui i prezzi sono esorbitanti in confronto. Tuttavia ci sono delle soluzioni che potrebbero fare per voi, anche se non siete ricchi. Ma andiamo con ordine e vediamo quanto costa vedere la Formula 1 prima in Tv e poi direttamente in pista, con prezzi caso per caso.

Quanto costa l’abbonamento Sky F1 2022?

Attualmente per vedere la Formula uno su Sky esistono 2 opzioni:

il pacchetto Sky Tv + Sky sport (o Sky intrattenimento + sport), con offerte che l’utente può comporre secondo i propri gusti.

Now in streaming.

Vediamoli uno per volta, con prezzi e condizioni previste, per far chiarezza fra le offerte non sempre spiegate bene.

L’abbonamento a Sky, utilizzando Sky Q, ovvero il decoder che permette alla Tv di connettersi ad internet o di trasmettere via satellite, può essere composta dall’utente. In altre parole andando sul sito di Sky o dai rivenditori, si può scegliere esattamente cosa vedere. Il costo iniziale per ricevere il decoder a casa è di 9 euro per 30 giorni, come riporta il sito di Sky. Poi per vedere gli show, la Formula 1 e gli altri sport, il costo è di 30,90 euro al mese. Tale cifra esce sommando i 14,90 euro per Sky Tv e i 16 euro necessari per lo sport, come da screen qui allegato.

Quanto costa guardare la Formula 1 su Sky

Quindi lo sport e la F1 su Sky costano 30,90 euro al mese (con attivazione una tantum a 9 €) includendo però anche gli show. E’ necessario scegliere almeno 2 pacchetti nell’offerta, quindi non potete avere solo la formula 1 in questo caso. Inoltre il vincolo di permanenza previsto è di 18 mesi. Se invece degli show preferite le serie Tv, il costo mensile sale a 35,90 euro come si vede selezionando i due pacchetti sul sito internet di Sky.

Infine, per chi preferisce lo streaming c’è l’app di Now, che permette di vedere tutto lo sport di Sky su Smart tv o device, inclusi i GP di F1 2022 a 14,99 euro al mese (9,99 € i primi 30 giorni). In questo caso quindi c’è la possibilità di scegliere solo lo sport e di disdire mensilmente.

Quanto costa il biglietto per vedere la formula uno

Chi invece vuole vedere un gran premio di F1 live direttamente al circuito, deve sapere che qui i prezzi sono decisamente più alti. Per avere un’idea vi basta vedere quanto costa un biglietto a seconda del settore scelto, qui espresso in dollari e tratto dal sito del rivenditore GoTickets.

Praticamente vedere un gran premio di F1 al circuito costa quanto fare una vacanza. Ma in questo caso che non c’è bonus vacanze che tenga, non ci sono possibilità per ottenere sconti sul prezzo del biglietto. Ma non vi preoccupate se queste somme vi sembrano eccessive da pagare in un colpo solo, potete utilizzare la modalità di pagamento a rate. Avete capito bene, perché con GoTickets potete acquistare subito i biglietti e pagare in seguito, ad esempio in 6 rate. Di seguito tutti i dettagli.

Quanto costa la formula uno a Imola e Monza

Chiudiamo con i prezzi dei biglietti per i GP 2022, previsti dal calendario di Formula 1 in Italia. Vale a dire Imola (GP dell’Emilia Romagna) e Monza (GP d’Italia). In entrambi i casi i costi possono arrivare fino a 725 euro per l’intero weekend di gara, dal venerdì alla domenica. I prezzi diminuiscono in base al settore scelto e al numero di sessioni che si vogliono guardare. In ogni caso ci vogliono sempre centinaia di euro.

Abbiamo visto quanto costa vedere la Formula 1. In sintesi, mentre per guardare i GP di F1 in televisione vi basta abbonarvi a Sky a partire da 30,90 euro al mese, per vedere una corsa live nel circuito i prezzi non sono esattamente popolari.

