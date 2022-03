Formula uno 2022. Classifica F1 piloti e costruttori

F1 2022 classifica piloti e costruttori aggiornata dopo l’ultimo GP. Ecco chi è in testa al Mondiale di Formula 1 e come sta andando il campionato.

Formula 1 2022. Dopo l’ultima gara disputata la classifica del nuovo campionato Mondiale di F1 prende forma. Sia nella classifica piloti che in quella costruttori ci sono sorprese rispetto al 2021, per quanto riguarda nomi e scuderie in battaglia per i due titoli iridati. Vediamo allora subito le due classifiche aggiornate, per poi passare alle F1 news sulla stagione in corso.

Classifica piloti F1 2022 aggiornata

POSIZIONE PILOTA TEAM PUNTI 1° LECLERC FERRARI 26 2° SAINZ FERRARI 18 3° HAMILTON MERCEDES 15 4° RUSSEL MERCEDES 12 5° MAGNUSSEN HAAS 10 6° BOTTAS ALFA ROMEO 8 7° OCON ALPINE 6 8° TSUNODA ALPHATAURI 4 9° ALONSO ALPINE 2 10° ZHOU ALFA ROMEO 1

Come si vede dalla classifica del mondiale piloti di formula uno, attualmente in testa c’è il ferrarista Charles Leclerc e subito dietro il compagno di squadra Carlos Sainz. I due piloti della scuderia di Maranello hanno intenzione di vincere più GP possibili e di lottare per vincere il titolo.

Al momento più attardati invece i due piloti che nel 2021 hanno lottato fino all’ultima gara per vincere il titolo, ovvero Lewis Hamilton e il campione in carica Max Verstappen. In questo inizio di stagione entrambi devono rincorrere la Ferrari, ma sicuramente troveranno il modo per lottare fino alla fine del campionato, prevista per novembre 2022.

Classifica costruttori Formula 1 2022

Questa invece la classifica dei costruttori, ovvero delle scuderie, aggiornata dopo l’ultimo gran premio corso in Bahrein.

POSIZIONE TEAM PUNTI 1° FERRARI 44 2° MERCEDES 27 3° HAAS 10 4° ALFA ROMEO 9 5° ALPINE 8 6° ALPHATAURI 4 7° ASTON MARTIN 0 8° MCLAREN 0 9° RED BULL 0 10° WILLIAMS 0

Ricordiamo che questa classifica si compone sommando i punti ottenuti dai due piloti, che corrono per ciascun team durante la stagione automobilistica 2022.

Quanti mondiali costruttori ha vinto la Ferrari in F1?

Fino ad ora la Scuderia Ferrari ha vinto 16 campionati mondiali costruttori in F1. Il team italiano è quello più vincente nella storia della Formula 1, visto il numero elevatissimo di successi ottenuti, a cui bisogna aggiungere ben 15 campionati mondiali piloti vinti.

Nonostante questo è ormai da 14 anni che la Ferrari non vince più un titolo costruttori. L’ultima volta è stata nella stagione 2008. Mentre per quanto riguarda i piloti è dal 2007 che non trionfa un ferrarista, l’ultima vittoria di questo titolo iridato è stata di Kimi Raikkonen.

Ma quest’anno, almeno vedendo le due classifiche fino ad ora, le cose potrebbero cambiare. La speranza della Ferrari e di tutti i suoi tifosi in Italia e nel mondo è quella che il cavallino rampante possa tornare al trionfare e a vincere entrambi i titoli iridati. Per farlo però bisognerà ottenere più punti rispetto a tutti i team e piloti avversari, in una stagione lunga e ricca di gran premi.

Abbiamo visto la classifica piloti F1 2022 e quella costruttori. Entrambe le graduatorie sono in costante aggiornamento a seguito dei risultati di ogni gara. Per questo vi invitiamo a tornare qui spesso per vedere come sta andando il campionato di Formula uno.

