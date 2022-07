Formula 1 Gp Gran Bretagna 2022. Vince Sainz che fa esultare la Ferrari

F1 a Silverstone lo spagnolo coglie il primo successo in carriera. Leclerc chiude quarto, delusione anche per Verstappen. Highlights

Formula 1 – Finalmente la Ferrari torna a vincere e lo fa nel Gran Premio di Gran Bretagna con Sainz. Per lo spagnolo della rossa si stratta della prima vittoria in F1 e precede un super Perez e Hamilton. Quarta piazza per Leclerc, solo settimo Verstappen, con il monegasco che recupera 6 punti sull’olandese nella classifica del Mondiale.





Formula 1 Silverstone si parte con uno spavento

A semafori spenti Verstappen e Hamilton scattano benissimo, ma a centro gruppo c’è un brutto incidente che coinvolge diverse vetture fra cui l’Alfa Romeo di Zhou che si rovescia e scheggia come un proiettile sulle protezioni.

Bandiera rossa e molta apprensione per i piloti coinvolti perché l’incidente è stato veramente spaventoso. Fortunatamente però, i piloti, dopo i consueti controlli medici di rito, non riportano gravi problemi.

Formula 1 Silverstone si riparte dopo quasi un’ora

Dopo circa un’ora c’è il nuovo start che non vede al via, oltre a Zhou, anche Albon e Russell, tutti coinvolti nell’incidente alla prima partenza. Sainz scatta bene dalla pole, ma al giro 11 va largo e Verstappen si porta in testa.

Due tornate più tardi però l’olandese fora e segnala problemi di carico alla vettura ma, pur con difficoltà, continua.

Formula 1 Silverstone Verstappen in difficoltà

Mentre il Gp di Gran Bretagna regala una nuova versione di Hamilton, la Red Bull di Verstappen continua a navigare fra il sesto e l’ottavo posto. Le Ferrari invece proseguono il loro dominio con Leclerc davanti a Sainz.

Al giro 39 Ocon si ferma in pista ed entra la safety car. Sainz e Hamilton cambiano le gomme montando la morbida, Leclerc rimane con le dure. Ne approfittano Sainz che va al comando, Perez che passa in seconda posizione e Hamilton che supera Leclerc che scivola giù dal podio.

Formula 1 Gp Gran Bretagna vince Sainz

Trionfa quindi la Ferrari di Sainz davanti alla Red Bull di Perez e alla Mercedes di Hamilton. Quarta piazza per Leclerc davanti ad Alonso, Norris e Verstappen. Primi punti anche per Mick Schumacher, ottavo con la Haas.

Calendario Mondiale di F1

Formula 1 prossimo Gran Premio e classifiche piloti e costruttori

Non c’è sosta per la F1 che già il prossimo weekend sarà nuovamente in pista in Austria sul circuito di Spielberg con partenza fissata alle 15 di domenica 10.

Nella classifica del mondiale piloti comanda sempre Verstappen con 181 punti davanti al compagno di scuderia Perez 147. Terzo Leclerc con 138, quarto Sainz a 127. Nella classifica costruttori c’è la Red Bull in vetta con 328 davanti alla Ferrari con 265.