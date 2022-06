Formula 1 2022. Gp Gran Bretagna a Silverstone dove è iniziato il primo Mondiale

Formula 1 Gran Premio Silverstone. Quando si corre il Gp, circuito, a che ora vedere la F1 in tv

Formula 1. Nonostante un buon Gran Premio, in Canada la Ferrari ha raccolto il secondo posto con Sainz e un quinto con Leclerc. Pertanto a Silverstone, nel Gran Premio di Gran Bretagna, le Rosse sono chiamate a interrompere il digiuno di successi per non perdere ulteriore terreno dalla Red Bull di Verstappen che, infatti, sta dominando il Mondiale 2022.

La partenza è fissata per le 16 di domenica 3 luglio, un’ora più tardi delle consuete 15 in virtù della differenza di fuso orario fra l’Italia e l’Inghilterra.

Classifica piloti e costruttori

F1 Gp Gran Bretagna programma e orari

Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre sul circuito di Silverstone e, in diretta, sarà visibile esclusivamente agli abbonati Sky o Now Tv. Sempre sulle due emittenti, verranno trasmesse in diretta anche le tre sessioni di prove libere oltre alle qualifiche ufficiali.

Per vedere il Gp di Silverstone in chiaro, sarà necessario attendere le differite su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, che trasmetterà solamente le prove ufficiali e la gara.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio di Gran Bretagna:

Venerdì 1 luglio:

14: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

17: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 2 luglio:

13: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

16: Qualifiche ufficiali (diretta Sky e Now Tv)

19.45: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

Domenica 3 luglio:

16: Gran Premio di Gran Bretagna (diretta Sky e Now Tv)

19: Gran Premio di Gran Bretagna (differita Tv8)

Calendario gare F1

F1 Gran Premio di Silverstone 2022: il circuito

La pista di Silverstone, situata in Inghilterra, si sviluppa su 18 curve per un totale di 5,891 chilometri ed è quella che ha inaugurato il primo Mondiale di Formula 1 il 13 maggio 1950.

Silverstone è stata la sede principale del Gran Premio di Gran Bretagna che negli anni si è alternata prima ad Aintree e successivamente a Brands Hatch. Ma dal 1987 si è sempre corso a Silverstone.

F1 chi ha vinto di più nel Gran Premio di Gran Bretagna

Il recordman del Gp di Gran Bretagna, considerando tutti i circuiti in cui si è svolto, è il britannico Lewis Hamilton con 8 vittorie (e 7 pole position) davanti a Jim Clark e Alain Prost con 5 successi e Nigel Mansell con 4.

Per quanto concerne le scuderie, è però la Ferrari al vertice con 17 affermazioni seguita dalla McLaren con 14 e alla Williams con 10. A tagliare il traguardo per primi con la Rossa sono stati Gonzalez (2 volte), Ascari (2), Fangio, Collins, von Trips, Lauda, Reutemann, Prost, Schumacher (3), Barrichello, Raikkonen, Alonso e Vettel.