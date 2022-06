Formula 1 GP Baku: disastro Ferrari e doppietta Red Bull. Highlights

F1, in Azerbaijan si ritirano Sainz e Leclerc per problemi alle vetture. Vince Verstappen davanti a Perez

Formula 1 – Altra domenica da dimenticare per la Ferrari che, in Azerbaijan nel Gran Premio di Baku, non raccoglie punti a causa dei ritiri di Sainz e Leclerc per problemi alla vettura. Peccato per le Rosse che nelle qualifiche avevano ottenuto la pole con il monegasco.





Festeggia invece la Red Bull che trionfa con Verstappen davanti a Perez e allunga sia nel mondiale piloti che in quello costruttori. Gradino più basso del podio per la Mercedes di Russell, quarto posto per Hamilton, quinto per Gasly.

Formula 1 Baku, Sainz subito ko

Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio di Baku, è bruciante lo scatto di Sergio Perez che sorprende Leclerc e lo passa alla prima curva portandosi al comando davanti al monegasco, Verstappen e Sainz.

Nei primi nove giri succede poco o nulla, con Perez che allunga, mentre Verstappen resta incollato ai tubi di scarico di Leclerc con Sainz che, invece, perde mezzo secondo al giro dalla Red Bull del campione del mondo prima di parcheggiare definitivamente la macchina nella via di fuga di curva 4 a causa di un problema idraulico.

“Esce” la virtual safety car e quasi tutti i piloti, eccezion fatta per le due Red Bull, ne approfittano per rientrare ai box per montare le gomme dure, con Leclerc che rientra in pista al terzo posto con 14 secondi di ritardo dal leader Perez.

F1 Gp Azerbaijan, la Ferrari tradisce anche Leclerc

Al giro 15 Verstappen passa in testa, poi al giro 19, in contemporanea al pit stop dell’olandese, Leclerc torna primo davanti al campione del mondo e all’altra Red Bull di Perez.

Ma al giro 21 c’è un nuovo colpo di scena. Dal retro della monoposto di Leclerc inizia ad uscire del fumo ed è costretto al ritiro per un problema al motore. Il Gran Premio si mette in discesa per le Red Bull che sfruttano il jolly della virtual safety car al giro 34 (ritiro Magnussen) effettuando il secondo pit stop mantenendo la leadership.

Negli ultimi giri del Gp di Baku filano via lisci con Max Verstappen che si prende la quinta vittoria stagionale davanti al compagno di scuderia Perez. Terza la Mercedes di Russell davanti al compagno Hamilton, quinta l’Alpha Tauri di Gasly.

Formula 1, classifiche piloti e costruttori

Gli zero punti accumulati nel weekend azero pesano moltissimo nelle classifiche dei piloti Ferrari. Il vincitore del Gp di Baku Max Verstappen allunga in vetta alla classifica del Mondiale (150 punti), ma Leclerc (116) si vede scavalcato anche da Sergio Perez che sale in seconda posizione con 129 punti. Quarta posizione per la Mercedes di Russell (99) davanti all’altra Ferrari di Sainz (83).

Bottino pieno quindi per la Red Bull che legittima la leadership anche nel mondiale costruttori (279 punti), davanti alla Ferrari, seconda con 199 punti, e alla Mercedes terza con 161 punti.

Classifica F1 piloti e costruttori

F1 in pista già domenica in Canada

Il prossimo non sarà un weekend di sosta per il circus della Formula 1 che tornerà già in pista a pochi giorni di distanza. Domenica 19 giugno è infatti previsto il Gran Premio del Canada che si correrà sulla pista di Montreal, Un Gp in cui la Ferrari dovrà assolutamente rialzare la china.