Formula 1 Gran Premio Baku, super Leclerc in pole. Delirio Ferrari

Formula 1 – Anche le qualifiche ufficiali del Gran Premio di Azerbaijan sorridono alla Ferrari e in particolar modo a Charles Leclerc che realizza un super tempo e si prende la pole position. Il monegasco partirà quindi in prima posizione davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza per l’altra Rossa di Sainz.

Bandiera rossa in Q1

E’ subito bagarre in Q1 con tutti i piloti che danno battaglia, ma dopo pochi minuti le prove vengono sospese dopo l’incidente di Lance Stroll. Pilota illeso, ma l’Aston Martin deve essere necessariamente essere spostata. Dopo una breve sospensione, durata circa dieci minuti, riprende il Q1 che vede l’eliminazione di Magnussen, Albon, Latifi e Stroll.

Q2 con brividi

Tutti i piloti sono a conoscenza del fatto che è fondamentale accedere al Q3, per cui tutti rischiano il rischiabile tant’è che Vettel e Hamilton finiscono fuori dai dieci in un paio di frangenti, mentre Verstappen e Leclerc sfiorano i muretti. Alla fine sono Norris, Ricciardo, Okon, Zhou e Bottas gli eliminati.

Q3, ancora Leclerc

I fantastici quattro – Leclerc, Sainz, Verstappen e Perez – sono vicinissimi con i tempi e in Q3 battagliano ancor più che nei frangenti precedenti. Sainz è il primo a fare il tempo, poi Leclerc confeziona un incredibile 1.41.359 che diventa irraggiungibile per tutti, con Perez staccato di quasi 3 decimi, 347 millesimi per Verstappen e 455 per Sainz.

Quinta piazza per Russell, seguito da Gasly, Hamilton, Tsunoda, Vettel e Alonso.

Obiettivo vittoria per la Ferrari

A questo punto la Ferrari deve trasformare la pole position in vittoria, che manca da qualche Gran Premio. Al contrario, nelle qualifiche ufficiali la Rossa sta brillando. Quella di oggi è infatti la sesta pole position stagionale di Charles Leclerc che, per l’ottava volta consecutiva, partirà dalla prima fila eguagliando il primato che stabili un certo Michael Schumacher fra il Gp di Francia 2002 e il Gp Australia 2003.

Inoltre, il monegasco della Ferrari, appaia anche Felipe Massa nella classifica di sempre dei poleman al volante di una Rossa con 15 pole position.