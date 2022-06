Formula 1, Gp Azerbaijan 2022. Quando vedere la Ferrari

Formula 1, a che ora si corre il Gran Premio di Baku. La Ferrari deve riscattarsi Orari, pista e come vedere la F1 in tv

Formula 1 2022 – Dopo la delusione per la mancata vittoria al Gran Premio di Monaco, la Ferrari deve necessariamente rialzare la testa nel prossimo Gp in programma, ossia quello di Baku in Azerbaijan.

I semafori si spegneranno domenica 12 giugno alle 13 ora italiana, con Leclerc chiamato a smaltire la rabbia di Montecarlo e a diminuire il gap che lo separa da Verstappen nella classifica del mondiale piloti.

Calendario Mondiale di F1

F1 Gp Baku, dove e a che ora vedere la gara

Il Gran Premio d’Azerbaijan 2022 sarà visibile in diretta solo agli abbonati Sky o in streaming su Now Tv, canali in cui sarà possibile guardare live anche tutte le prove libere e quelle ufficiali del sabato.

La visione in chiaro, quindi gratuita, sarà possibile solamente in differita di qualche ora per quanto concerne la gara e le prove ufficiali, che saranno trasmesse come di consueto da Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

Questi gli orari previsti per il Gp di Baku:

Venerdì 10 giugno:

ore 13: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

ore 16: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 11 giugno:

ore 13: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

ore 16: Qualifiche ufficiali (diretta Sky e Now Tv)

ore 18: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

Domenica 12 giugno:

ore 13: Gran Premio di Baku (diretta Sky e Now Tv)

ore 18: Gran Premio di Baku (differita Tv8)

Formula 1 Gran Premio d’Azerbaijan 2022: la pista

Il tracciato di Baku misura 6,003 chilometri e, come il precedente circuito di Montecarlo, è cittadino e non permanente. Il percorso si snoda nella capitale azera, con l’opportunità di mettere in mostra i principali scenari della città.

La particolarità della pista d’Azerbaijan è la presenza di un rettilineo lungo più di 2 km i cui si superano i 360 km/h. Questo primato appartiene alla Williams di Bottas che nel 2016 toccò i 366,1 km/h. Oltre alla velocità, il tragitto prevede anche parecchie curve lente in cui sarà fondamentale essere il più precisi possibile. Pertanto, sarà necessario settare la monoposto nella maniera migliore affinché sia gestibile in ogni punto del tracciato.

F1 chi ha vinto di più a Baku

Fino ad oggi si sono disputate cinque gare nella capitale dell’Azerbaijan e l’albo d’oro vede iscrizione di altrettanti vincitori diversi.

Nel 2017 si impose Ricciardo su Red Bull, nel 2018 vinse Hamilton su Mercedes, nel 2019 trionfò Bottas sempre su Mercedes, nel 2021 giunse primo Perez su Red Bull, mentre nel 2020 il Gran premio non si disputò a causa della pandemia di Covid. A questi quattro piloti va però aggiunto anche quello di Nico Rosberg, che nel 2016 su Mercedes sul tracciato di Baku venne disputato il Gran Premio d’Europa.

Come avrete notato, all’appello mancano i due principali duellanti al titolo mondiale, ossia Max Verstappen e Charles Leclerc che, sicuramente, daranno battaglia come sempre per aggiungere il proprio nome all’elenco dei vincitori del Gp d’Azerbaijan.