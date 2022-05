Formula 1, Gp Monaco 2022. Quando e a che ora vedere la Ferrari

Formula 1, orari Gran Premio Monaco. Quando si corre a Montecarlo. Come si prepara la Ferrari e come vedere la F1 in Tv

Formula 1 2022 – A una sola settimana dal Gran Premio di Spagna vinto da Verstappen, il circus della F1 rimane in Europa e trasloca a Montecarlo per il Gp di Monaco.

Il via della gara è previsto domenica 29 maggio alle 15:00 ora italiana. La Ferrari, dopo la delusione di Montmelò, va a caccia di un riscatto che potrebbe consentire al padrone di casa Leclerc di ritornare in testa alla classifica mondiale. ( Nel video la la rabbia di Leclerc al momento del ritiro)





F1 Gp Monaco, dove e a che ora vedere la gara

Il Gran Premio di Monaco 2022 sarà visibile in diretta solamente su Sky e in streaming su Now Tv, emittenti che trasmetteranno anche le prove libere e le qualifiche ufficiali.

Pertanto né la gara né le qualifiche saranno disponibili gratuitamente in diretta. La visione in chiaro sarà possibile solo in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

Questi gli orari previsti per il Gp di Montecarlo:

Venerdì 27 maggio:

ore 14: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

ore 17: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 28 maggio:

ore 13: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

ore 16: Qualifiche ufficiali (diretta Sky e Now Tv)

ore 18.30: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

Domenica 29 maggio:

ore 15: Gran Premio (diretta Sky e Now Tv)

ore 18: Gran Premio (differita Tv 8)

Formula 1 Gran Premio di Monaco 2022: curiosità

Il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo è uno dei classici del Mondiale ed entrò a far parte del circus della F1 già nel 1950. Il circuito è un tracciato cittadino lungo 3,337 chilometri che dovrà essere percorso 78 volte per un totale d 260,286 km. E’ il più corto e il più lento del mondiale in quanto ricco di curve che non consentono alle vetture di raggiungere velocità elevate.

Il primo pilota a trionfare in F1 a Monaco fu l’argentino Fangio al volante dell’Alfa Romeo nel 1950, mentre il primo successo della Ferrari arriva nel 1955 con il francese Maurice Trintignant. Due invece i successi di piloti italiani: nel 1982 Riccardo Patrese vinse al volante di una Brabham, mentre nel 2004 Jarno Trulli mise tutti dietro con la sua Renault.

Quante volte ha vinto la Ferrari a Monaco

La scuderia che ha vinto il maggior numero dei Gp di Monaco è la McLaren con 15 affermazioni, davanti alla Ferrari con 9, alla Lotus con 7, a BRM, Mercedes e Red Bull con 5.

Il pilota ad aver trionfato più volte è invece Ayrton Senna con 6 successi, davanti a Michael Schumacher e Graham Hill con 5 e Alain Prost con 4.

Le ultime quattro edizioni hanno invece fatto registrare altrettanti vincitori diversi. Nel 2017 arrivò prima la Ferrari di Sebastian Vettel, nel 2018 si impose la Red Bull di Daniel Ricciardo, nel 2019 fu la volta di Lewis Hamilton su Mercedes, mentre nel 2021 toccò a Max Verstappen su Red Bull. Nel 2020 non fu invece corso a causa della pandemia di Covid.