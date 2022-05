Formula 1 2022 Spagna, trionfo Verstappen. Delusione Ferrari con Leclerc

F1, Max Verstappen vince anche il Gran Premio di Barcellona. Secondo Perez, terzo Russell. Solo quarto Sainz. L’olandese scavalca Leclerc in testa al Mondiale. Highlights

F1 – Altro successo per Max Verstappen che fa suo anche il Gran Premio di Spagna davanti al compagno di scuderia Sergio Perez. Le due Red Bull precedono la Mercedes di Russell, mentre è solo quarta la Ferrari di Carlos Sainz che, a due giri dal termine, sfrutta un problema alla vettura di Hamilton, lo sorpassa e chiude quarto lasciando la quinta piazza all’inglese. Montmelò amara invece per Leclerc, costretto al ritiro al giro 28 per una mancanza di potenza alla power unit quando si trovava al comando del Gran Premio.

Formula 1 2022, dominio Red Bull, Ferrari fatica

Dalla pole position, scatta bene Leclerc che tiene dietro Verstappen, mentre Sainz scivola quinto e Hamilton ha un problema dopo un contatto con Magnussen. Sainz sbaglia ancora al settimo giro e finisce nella ghiaia rientrando undicesimo. Al nono giro sembra metterci in discesa il Gp di Leclerc in quanto il campione del mondo sbaglia nello stesso punto in cui aveva sbagliato Sainz due giri prima e rientra quarto. Inoltre la vettura di Verstappen continua a manifestare problemi al Drs con l’ala mobile che fatica a entrare in funzione.

Durante il Gran Premio però i problemi si spostano anche in casa Ferrari, con la monoposto di Leclerc che, al comando della corsa, è costretta a rientrare ai box e a ritirarsi per la mancanza di potenza alla power unit. Nel frattempo l’olandese della Red Bull rimonta e passa al comando al giro 37, mentre anche Sainz cerca di recuperare qualche posizione. Verstappen mantiene la calma, non si prende troppi rischi e va a vincere a Montmelò davanti al compagno di squadra Perez, Russell e Sainz che supera Hamilton alla penultima tornata.

Formula 1 2022, le classifiche

Grazie al bottino pieno, Verstappen torna in testa alla classifica mondiale con 111 punti, 7 in più di Leclerc che oggi è rimasto a bocca asciutta. Sergio Perez, al volante dell’altra Red Bull, mantiene la terza piazza con 84 punti davanti alla Mercedes di Russell con 74. Quinto Sainz con 65 che precede Hamilton con 46.

Red Bull prima anche nel mondiale costruttori con 195 punti, segue al secondo posto la Ferrari con 169 davanti alla Mercedes, terza, con 120.

Il prossimo Gran Premio di F1: subito a Monaco

Non c’è sosta per il circus della Formula 1 che nel prossimo weekend sarà nuovamente in pista. La F1 rimarrà in Europa e nel dal 27 al 29 maggio sarà in scena nel Principato di Monaco.