F1 2022 dove e a che ora vedere tutte le gare di f1

Dove vedere la F1 2022 in Tv e in streaming. Orari di tutti i GP del mondiale di Formula 1 trasmessi su Sky e TV8 da inizio a fine campionato.

F1 2022 – dove vedere tutti i Gran Premi di Formula 1? Per gli appassionati di motori e 4 ruote le opzioni per guardare le corse di F1 nel 2022 sono due: Sky e TV8. Tuttavia le differenze sono ben precise: Sky trasmette tutti i GP in diretta e per i soli abbonati, TV8 le trasmette gratis in chiaro, ma quasi sempre in differita. Vediamo allora dove si vede ogni gara e a che ora, su SKY e Tv8 dalla prima fino all’ultima in calendario a novembre 2022.

F1 2022 orario di tutti i GP e come vederli

GRAN PREMIO ORARIO SKY ORARIO TV8 Sakhir - Bahrain 20 marzo ore 16:00 differita orario da definire Jeddah - Arabia Saudita 27 marzo ore 19:00 differita orario da definire Albert Park Melbourne - Australia 10 aprile ore 7:00 differita orario da definire Imola - Emilia Romagna, Italia 24 aprile ore 15:00 24 aprile ore 15:00 Miami - Stati Uniti 8 maggio 21:30 differita orario da definire Montmelò Barcellona - Spagna 22 maggio ore 15:00 22 maggio ore 15:00 Montecarlo - Monaco 29 maggio ore 15:00 differita orario da definire Baku - Azerbaijan 12 giugno ore 13:00 differita orario da definire Montreal - Canada 19 giugno ore 20:00 differita orario da definire Silverstone - Gran Bretagna 3 luglio ore 16:00 differita orario da definire Red Bull Ring - Austria 10 luglio ore 15:00 differita orario da definire Le Castellet - Francia 24 luglio ore 15:00 24 luglio ore 15:00 Hungaroring Budapest - Ungheria 31 luglio ore 15:00 differita orario da definire Spa Francorchamps - Belgio 28 agosto ore 15:00 differita orario da definire Zandvoort - Olanda 4 settembre ore 15:00 differita orario da definire Monza - Italia 11 settembre ore 15:00 11 settembre ore 15:00 Singapore 2 ottobre ore 14:00 differita orario da definire Suzuka - Giappone 9 ottobre ore 7:00 differita orario da definire Austin - Stati Uniti 23 ottobre ore 21:00 23 ottobre ore 21:00 Città del Messico - Messico 30 ottobre ore 21:00 differita orario da definire Interlagos-Sao Paulo - Brasile 13 novembre ore 19:00 differita orario da definire Yas Marina - Abu Dhabi 20 novembre ore 14:00 differita orario da definire

Gli orari dei gran premi, che si svolgono di domenica, variano in base alla nazione della pista dove si corre di volta in volta, anche in relazione al fuso orario. Di base le gare in Europa si corrono introno alle 15:00, mentre quelle in Asia al mattino presto e quelle in America di sera. Per il resto gli orari delle corse di F1 sono quelli che vedete in tabella.

Dove vedere la Formula 1 in diretta

Come si può notare Sky le trasmette la F1 live sempre. Questo significa che chi vuole vedere i gran premi in diretta deve avere un abbonamento a questa pay Tv. Le corse del mondiale di formula uno sono trasmesse sempre in diretta sui canali del digitale o del satellitare Sky Sport.

In alternativa, chi preferisce lo streaming, può utilizzare la piattaforma Now, che permette di abbonarsi mensilmente e disdire in qualsiasi momento. In altre parole si tratta sempre di un servizio a pagamento, che consente di vedere gli eventi sportivi in esclusiva Sky tramite app su pc, Smart Tv e altri device.

Dove vedere la replica di Formula 1

Chi invece volesse vedere i GP gratuitamente e in chiaro in Tv, può farlo su Tv8. Si tratta del canale del digitale terrestre di proprietà di Sky su cui vengono trasmesse le repliche. Di solito la differita della corsa viene trasmessa dopo un paio d’ora rispetto alla diretta. Tuttavia gli orari variano caso per caso.

Alcune gare però vengono trasmesse anche in diretta, come potete vedere dalla tabella. Ad esempio sarà possibile vedere il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola e quello d’Italia a Monza. Ma ci sono anche altri GP avvincenti trasmessi in diretta su questo canale tv.

F1 qualifiche dove vederle

Come i gran premi, anche le qualifiche di F1 sono trasmesse in diretta su Sky. Queste si tengono il giorno prima della corsa, quindi di sabato solitamente circa 24 ore prima. Tv8 trasmette anche le qualifiche in chiaro, ma anche in questo caso in differita, quindi in replica. Salvo nei pochi GP in onda live anche su questo canale.

In sintesi le qualifiche servono a determinare l’ordine di partenza in griglia delle macchine. Chi registra il tempo più veloce parte in pole position in f1, gli altri con tutti i tempi registrati a seguire dopo i 3 turni (Q1, Q2 e Q3).

Favoriti mondiale F1 2022

Ad animare i GP di F1 2022 saranno i piloti, che in pista guidano al massimo le macchine delle case costruttrici. A partire dal campione del mondo in carica, ovvero l’olandese Max Verstappen su Red Bull e dal suo rivale della scorsa stagione, ovvero il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes. I due sono i candidati principali per vincere il mondiale.

Attenzione però anche alla nuova Ferrari F1-75, che fin dai test di inizio stagione è apparsa competitiva. I piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di poter lottare per il titolo quest’anno, vincendo più gare possibili. Vedremo se e quando ci riusciranno.





Questo pagina è in costante aggiornamento oltre che per gli orari in cui vedere tutte le gare di Formula 1 2022, anche per i risultati e i nomi dei vincitori. Quindi se volete conoscere tutte le F1 news o vedere i video, vi consigliamo di tornare qui spesso.

