Formula 1 GP Australia, vince Leclerc su Ferrari. Video

F1, Charles Leclerc ha vinto al Gran Premio d’Australia, secondo Pérez della Red Bull, si ritira invece il campione in carica Max Verstappen. Highlights del GP

La Ferrari di Leclerc vince il GP della Formula a Melbourne. E’ la seconda vittoria da inizio campionato, ma è una gara che il pilota pilota monaghesco ha vinto davanti a 420.000 persone. Secondo è arrivato Pérez su Red Bull, terzo Russel della Mercedes, mentre in quarta posizione c’è Hamilton. Delusione Verstappen costretto a ritirarsi al 19° giro. Finisce invece fuori pista al secondo giro la rossa di Sainz.





Partito in pole position dopo una gara dominante su un una pista insidiosa durante le qualifiche, Charles Leclerc dopo la vittoria in Bahrain e il secondo posto ottenuto in Arabia Saudita, vince il GP di Australia, di fronte a un pubblico senza precedenti nella storia della Formula uno.

Quindi ad oggi la scuderia di Maranello vanta due vittorie su tre gare, ma ne mancano ancora 20 alla fine del Campionato. Tuttavia la seconda vittoria di Ferrari è una conferma di quanto già affermato dalla scuderia della rossa e da Leclerc, ” Corriamo per vincere“.

Questa la classifica ad oggi: Leclerc 71 punti, Russell sale al secondo posto con 37, Max Verstappen il campione del mondo in carica, con soli punti 25 ora si trova dietro è Hamilton che vanta 28 punti nella graduatoria attuale.

Come da calendario la prossima gara di F1 stavolta sarà in Italia, si corre ad Imola. Li ad attendere Leclerc e Sainz c’è il pubblico italiano quello che da tempo aspetta di vedere di nuovo la rossa di Maranello sul podio. L’ultima vittoria di Ferrari sul circuito di Imola risale al 1982.

