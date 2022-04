Formula 1, GP Australia 2022. Orari, circuito e guida Tv

Formula 1, orari GP Melbourne 2022 su Sky e Tv8. Quando si corre il gran premio d’Australia e come vedere la F1 in Tv.

Formula 1 2022 – Il terzo GP del mondiale di F1 si corre sul circuito di Albert Park, a Melbourne in Australia. La gara è prevista per domenica 10 aprile alle ore 7:00 del mattino visto che si corre in Australia. Quindi, per chi volesse seguire la corsa in diretta, ci sarà da svegliarsi presto o in alternativa si potrà guardare la differita con più calma il pomeriggio. Ma vediamo nel dettaglio dove e come vedere il GP d’Australia e quali sono le curiosità di questo circuito.





Orari GP Australia 2022 su Sky e Tv8

Il gran premio di Melbourne 2022, si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky o in streaming su Now, per gli abbonati e in replica gratuita in Tv, sul canale 8 del digitale terrestre. Questi gli orari previsti per il GP d’Australia in entrambi i casi:

Sky (diretta): domenica 10 aprile ore 7:00

Tv8 (differita): domenica 10 aprile ore 15:15

Per quanto riguarda le qualifiche del sabato, che determinano la griglia di partenza della gara, questi gli orari previsti:

Sky (diretta): sabato 9 aprile ore 8:00

Tv8 (differita): sabato 9 aprile ore 15:30

Formula 1 gran premio d’Australia 2022: pista e curiosità

Il GP d’Australia nel circuito di Albert Park, torna nel calendario di F1, dopo 2 anni dall’ultima volta, in cui fu cancellato per covid. E’ la ventisettesima volta che questa pista ospita un evento di Formula 1.

Per quanto riguarda le caratteristiche della pista la curva 1 è quella a maggior rischio incidenti, quindi la partenza potrebbe essere un rischio per le monoposto. Non mancano altre curve per i sorpassi e i punti di velocità nel rettilineo, che come riporta Ferrari mediapress possono arrivare a 330 Km orari. Quest’anno è prevista una doppia zona DRS (l’ala mobile che aumenta la velocità delle macchine che inseguono per favorire i sorpassi). Insomma le premesse per una gara spettacolare ci sono tutte. La Ferrari ci arriva prima in classifica piloti e costruttori 2022 e spera di raccogliere più punti possibili anche in questa occasione.

Abbiamo visto orari del GP d’Australia 2022, dove e come vederla in Tv o in streaming, ma anche le curiosità di questo circuito. Riuscirà la Ferrari a vincere il gran premio, come ha già fatto in Bahrein? Ancora qualche ora e lo sapremo.

