F1 test, “Hamilton la Ferrari è più veloce” Video

F1 test, Hamilton ” Al momento non siamo al top, la Ferrari sembra essere più veloce” Ultime sul Gp di Formula 1

Il campionato di F1 2022 come da calendario inizia la prossima settimana in Bahrain dove ieri si sono svolti gli ultimi test. Tra le tante dichiarazioni dei piloti, spicca il pessimismo di Hamilton, anche se in molti sospettano che la Mercedes (come succede spesso durante i test ) non abbia volutamente spinto al massimo così come ha già fatto in passato.

F1 test 2022 Hamilton pessimista

” E’ presto per parlare del Campionato del mondo, ma al momento Ferrari e forse Red Bull sembrano essere le più veloci e non credo che competeremo per le vittorie ” In sintesi Hamilton è convinto che la sua squadra ha ancora molto lavoro da fare per arrivare alla vittoria del Gp.

Tuttavia la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc sono state le vetture più forti durante l’ultimo giorno dei test di F1 mentre Hamilton era al 17° posto.

F1, le previsioni sul Gp

C’è grande attesa per la prima gara della nuova stagione di Formula 1, gli occhi sono puntati sul campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua vittoria dello scorso Campionato ha interrotto il dominio della Mercedes.

I due piloti lo scorso anno si sono sfidati per ben 22 gare rendendo così, il Gp di F1 2021 uno degli eventi sportivi tra i più avvincenti nella storia della F1

Per quanto riguarda invece la nuova Ferrari, queste sono le parole di Binotto a chiusura dei test pre-stagionali

“l bilancio non può chiaramente essere definitivo, dal momento che sappiamo serviranno diverse gare per capire le reali forze in campo, ma possiamo dire che per noi queste giornate sono state positive.”

Le gare del Gp di Formula 1 iniziano domenica prossima 20 marzo in Bahrain, nel video le dichiarazioni di Sainz intervistato da Sky sport dopo le parole di Hamilton





