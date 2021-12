Formula 1 Hamilton vince in Arabia Saudita: incertezza e polemiche

Lewis Hamilton vince anche a Jeddah al termine di uno dei gran premi più incerti e drammatici nella storia della Formula 1

Partiamo dalla fine: e dunque da Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due grandi rivali, che dopo qualche accenno di distensione dei giorni scorsi, non si salutano nemmeno. Con l’olandese che abbandona il palco d’onore subito dopo la premiazione.

Formula 1, scimitarre in Arabia Saudita

Un editorialista americano l’ha definita ‘la notte delle scimitarre’. Una sorta di duello rusticano a colpi di acceleratore che ha visto Hamilton e Verstappen affrontarsi a viso aperto e senza esclusione di colpi dall’inizio alla fine in quello che poteva essere un gran premio decisivo. E invece è stato semplicemente l’ennesimo capitolo di una trama straordinaria, quella del Mondiale 2021 di Formula 1.

Hamilton parte davanti a tutti, Verstappen – terzo – decide di non modificare un’auto reduce da un brutto colpo nelle qualifiche di ieri. Con l’inglese davanti e l’orange a inseguire, la trama del gran premio d’Arabia Saudita sul nuovissimo circuito de La Corniche di Jeddah offre una narrativa straordinaria. Dopo undici giri la safety car entra per la prima volta in pista a causa dell’incidente di Schumacher. Hamilton si ferma, Verstappen no: e si ritrova prima quando, due giri dopo, la direzione di corsa sospende la gara.

Le parti si invertono: Verstappen scappa, Hamilton insegue. I due quasi si scontrano alla prima curva dopo la ripartenza. Poi un’altra safety car. E un’altra interruzione che nello stupore generale vede l’olandese partire terzo dopo un ‘accordo’ con la direzione di gara a causa di un sorpasso non esattamente regolamentare. Verstappen si rimette di nuovo davanti: con un set di gomme medie. Hamilton, con le gomme bianche attende il momento giusto per attaccare che, tra virtual safety car e altre incertezze, arriva a una quindicina di giri dal termine. Altro duello a sportellate con Verstappen che, ancora una volta, esagera scatenando la reazione stizzita di Hamilton via radio… “This guy is fu****g crazy”, dice il campione del mondo dando del pazzo al suo avversario. Altra mezza collisione: con Verstappen che rallenta improvvisamente facendosi tamponare da Hamilton. La versione ufficiale è che l’olandese volesse cedere la posizione.

Alla fine Verstappen allenta la presa e si lascia passare per la vittoria numero #103 in carriera di Hamilton che lo affianca a pari punti in classifica, grazie anche al punto addizionale del giro più veloce, in un finale di stagione davvero imprevedibile.

La situazione prima dell’ultima gara

La commissione di gara si riunisce per quasi tre ore dopo la fine del gran premio per ascoltare i piloti e analizzare i filmati. Dopo tensioni, polemiche, ricorsi e proteste i due grandi avversari sono appaiati in classifica. Max Verstappen viene punito con 10” sul tempo finale per avere ostacolato il sorpasso di Hamilton rischiando la collisione. Ma di fatto in senso più generale non cambia nulla.

Tutto sarà deciso domenica prossima ad Abu Dhabi.

Era dal 1974 che non si verificava un ex-aequo a una gara dal termine del Mondiale. In caso di parità, ad esempio se entrambi i piloti in Qatar non dovessero andare a punti, il nuovo campione sarebbe Verstappen in considerazione del maggior numero di vittorie: nove rispetto alle otto di Hamilton.

Alle spalle dei due litiganti Bottas, terzo con la seconda Mercedes che rafforza la sua posizione del mondiale costruttori. Poi Ricciardo, Gasly e le Ferrari con Leclerc che all’ultimissimo giro scavalca Sainz, seguito da un ottimo Giovinazzi.

FORMULA 1 - CLASSIFICA PILOTI Max Verstappen 369.5 Lewis Hamilton 369.5 Valtteri Bottas 218 Sergio Perez 190 Charles Leclerc 158 Lando Norris 154 Carlos Sainz 149.5

David Ricciardo 115 Pierre Gasly 100 Fernando Alonso 77



Uno dei tanti duelli tra Verstappen e Hamilton