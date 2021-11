Formula 1 Brasile, Hamilton è incudine e martello: Verstappen suonato

Impressionante prova di forza di Lewis Hamilton e della Mercedes sul circuito brasiliano di Interlagos, Ferrari al quinto e sesto posto. Il sorpasso fatale. Video

Hamilton era partito ultimo nella sprint race delle qualifiche di ieri dopo una squalifica per un’ala irregolare. É scattato dalla decima posizione sulla griglia di partenza per avere cambiato alcuni elementi della power unit. Ma finisce per trionfare a mani basse in quella che probabilmente è una delle più belle vittorie della sua carriera.





Lewis Hamilton, dominio assoluto in Brasile

Ci sono davvero pochi aggettivi per descrivere l’autorevolezza con la quale Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1. Una prova semplicemente mostruosa di costanza, continuità e aggressività. Sorretta da una macchina straordinariamente performante che non ha avuto un solo momento di cedimento e che è riuscita a farsi perdonare alcune delle incertezze e delle problematiche che, fino a oggi, hanno costretto la Mercedes a inseguire la Red Bull di Max Verstappen.

Scattato dalla decima posizione Hamilton ha immediatamente fatto capire che questa sarebbe stata la sua gara. Un sorpasso dietro l’altro è arrivato a tallonare Verstappen e, a una ventina di giri dall’arrivo, ha iniziato il suo attacco mettendolo sotto pressione. Il primo tentativo di sorpasso, a testimonianza di una rivalità che è qualcosa di più di una semplice competizione, finisce con entrambi i piloti- sia Hamilton che Verstappen – fuori dal cordolo a un passo dalla collisione. É il quarantottesimo giro. I commissari di gara lasciano andare la corsa così come, senza alcuna investigazione. Hamilton, via radio, ci scherza sopra: «Ovviamente…» dice l’inglese convinto ormai da tempo che in Federazione non vedano l’ora che il mondiale lo perda a vantaggio di qualche altro avversario.

Ferrari al quinto e sesto posto

Ma pochi giri più tardi, di fronte all’ennesimo attacco della Mercedes, Verstappen non riesce a reagire e si deve accontentare di una seconda posizione ringraziando il compagno di scuderia Sergio Perez che, con un tentativo in extremis, toglie a Hamilton il punto addizionale del miglior tempo sul giro.

Dietro Hamilton e Verstappen un ottimo Valtteri Bottas, che porta punti importanti nella classifica costruttori. Poi Sergio Perez e le due Ferrari, Leclerc e Sainz. Mai in grado di competere con i due leader ma discretamente performanti.

Dodicesimo posto per Kimi Raikkonen, quattordicesimo posto per Antonio Giovinazzi con le due Alfa Romeo.

Sono 14 adesso i punti di vantaggio per Max Verstappen su Lewis Hamilton, ma la condizione stratosferica del pilota inglese e della Mercedes fanno pensare che le ultime tre prove del mondiale saranno un’autentica lotteria. I primi numeri saranno estratti domenica prossima, alle 15:00, sul circuito del Losail in Qatar.