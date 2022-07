F1 Gp Austria 2022. Trionfa Leclerc, battuto Verstappen, podio Hamilton

Formula 1 Gran Premio Spielberg. Il monegasco della Ferrari ritrova il successo davanti alla Red Bull. Bene la Mercedes terza con Hamilton e quarta con Russell. Highlights

Formula 1. Trionfa la Ferrari nel Gran Premio d’Austria con Charles Leclerc che mette in fila tutti. Il monegasco chiude primo davanti al campione del mondo Max Verstappen e alle due Mercedes di Hamilton e Russell.





Delusione invece per l’altra rossa di Sainz, costretta al ritiro al giro 57, quando era in lotta con l’olandese, a causa della rottura del motore.

Formula 1 Gp Austria, Sprint Race

F1 Austria testacoda di Perez che finisce ultimo

Scatta bene Verstappen che tiene la vetta della corsa davanti alle Ferrari, mentre Perez e Russell si toccano con il messicano che va in testacoda, rientra ai box e torna in pista in ultima posizione. Inoltre la giuria infligge una penalità di 5 secondi inflitta al giovane della Mercedes.

F1 Austria Leclerc passa in testa

La Ferrari di Leclerc, dopo i primi giri, sembra avere un buon ritmo, mentre la Red Bull accusa qualche problema alla gomme. Infatti al giro 12 il monegasco passa Verstappen che invece rientra subito ai box il cambio pneumatici.

Con gomme fresche il campione del mondo inizia la propria personale rimonta, mentre il compagno di squadra Perez si ritira al giro 26. Le Ferrari tardano il pit-stop e quindi Verstappen si riporta in testa, ma al giro 33 il monegasco la riprende.

Formula 1 Austria lotta entusiasmante al comando

Dopo il secondo giro di pit-stop, è Verstappen a rimettersi in testa davanti alle Ferrari che però possono contare su gomme più fresche. Infatti al giro 53 Leclerc torna leader, mentre al giro 57 la Rossa di Sainz rompe il motore.

Nel finale Leclerc resiste al ritorno del neerlandese e va a vincere davanti all’olandese, alle Mercedes di Hamilton e Russell, Ocon, Schumacher, Norris, Magnussen, Ricciardo e Alonso.

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Grazie al successo, Leclerc rosicchia qualche punto a Verstappen, ora a +38 (208 a 170). Terza piazza per Perez a 151 davanti a Russell con 133. Nella classifica costruttori guida sempre la Red Bull davanti alla Ferrari.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1 prossimo Gran Premio

Ora Leclerc dovrà sfruttare il momento positivo per tenere aperta la lotta per il titolo e fare bene anche nel prossimo Gp in programma in Francia domenica 24 luglio.