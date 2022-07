Formula 1 Gp Austria, le Ferrari dietro Verstappen nella Sprint Race

F1 Gran Premio d’Austria, l’olandese tiene a bada l’assalto di Leclerc e Sainz. Bene anche Russell che chiude quarto

Formula 1. Avevamo preannunciato un weekend di fuoco in questo Gran Premio d’Austria e la Sprint Race regala emozioni. Dopo aver conquistato la pole position della giornata di ieri, Max Verstappen si prende anche il mini Gran Premio del sabato andandolo a vincere davanti alle Ferrari.

Seconda piazza per Charles Leclerc e terza per Carlos Sainz, giunti a ridosso del campione del mondo. I piazzamenti sul podio fanno ben sperare per la gara di domani.

Cosa è successo nella Sprint Race

Alonso e Zhou partono dai box, Verstappen parte bene dalla prima posizione e presto si ritrova incalzato da Leclerc che supera Sainz.

L’olandese allunga sul monegasco, finito a 2 secondi e che quindi non può sfruttare il drs per avvicinare il leader del Mondiale. Le Ferrari battagliano fra loro, ma non sono le uniche. I piloti sono molto agguerriti e sono diversi i contatti che si registrano nei primi dieci giri.

La lotta fra rosse favorisce il pilota della Red Bull che va a vincere senza troppi problemi chiudendo con 1,6 secondi su Leclerc e 5,6 su Sainz. Poi Russell, Perez, Ocon, Magnussen e Hamilton che conquistano anche punti nella classifica Mondiale.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1 classifica piloti

Nella classifica mondiale cambia poco, con Verstappen che mantiene saldamente la leadership e guadagna un punto su Leclerc (8 punti quelli presi dall’olandese, 7 dal monegasco). Sono invece 6 quelli racimolati da Sainz, mentre a seguire ne portano a casa 5 Russell, 4 Perez, 3 Ocon, 2 Magnussen e 1 Hamilton.

Formula 1 quando si corre il Gp d’Austria

La Sprint race fa ben sperare i tifosi della Ferrari che domani potranno contare su due vetture competitive. Ma per vincere, probabilmente, servirà anche qualche errore di Verstappen e della Red Bull, apparsi perfetti. Appuntamento a domani con i semafori che si spegneranno alle 15.