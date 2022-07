Formula 1 Gran Premio Austria. Perché deve vincere Leclerc

F1 Gp Spielberg. Quando si corre il Gran Premio in Austria. Pista orari prove libere, Sprint Race e gara.

Formula 1 – In casa Ferrari è tornato il sorriso dopo il successo di Sainz a Silverstone, ma non sono mancate le polemiche per la gestione di gara riservata a Leclerc che ha chiuso solo quarto. Il monegasco infatti non ha sfruttato a pieno i problemi alla vettura di Verstappen e ha rosicchiato solamente qualche punto nella classifica Mondiale.

In Austria pertanto, dove si correrà domenica 10 luglio, Leclerc e la Ferrari saranno chiamati a vincere se vogliono riportare a Maranello il titolo Mondiale piloti che manca ormai da troppi anni. E soprattutto dovranno sfruttare anche la Sprint Race che, oltre a formare la griglia di partenza, attribuisce punti per il Mondiale.

Classifica piloti e costruttori

F1 2022 cosa è la Sprint Race del sabato

In Austria, torna ad essere protagonista la Sprint race del sabato, un mini Gran premio che, oltre a definire la griglia di partenza, assegna punti per il Mondiale come già accaduto ad Imola quest’anno.

La Sprint Race è un format già sperimentato nella stagione 2021, in cui il cosiddetto “Mini GP” serviva solamente ad assegnare la pole position.

Le qualifiche del venerdì si svolgeranno con i consueti Q1, Q2 e Q3 che stabiliranno lo schieramento di partenza della Sprint Race che, a sua volta, definirà la griglia del classico Gp domenicale.

Formula 1 Gran Premio Austria programma e orari

Il Gran Premio d’Austria si corre sul circuito di Spielberg, di proprietà della Red Bull, e, in diretta, sarà possibile vederlo solo per gli abbonati Sky o Now Tv. Su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, sarà infatti visibile solamente in differita a qualche ora di distanza.

Sulle emittenti a pagamento sarà inoltre possibile apprezzare in diretta anche i tre turni di prove libere.

Questi gli orari del Gran Premio d’Austria

Venerdì 8 luglio:

13.30: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

17: Qualifiche ufficiali (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 9 luglio:

12.30: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

16.30: Sprint race (diretta Sky e Now Tv)

18.30: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

20.15: Sprint race (differita Tv 8)

Domenica 10 luglio:

15: Gran Premio d’Austria (diretta Sky e Now Tv)

18: Gran Premio d’Austria (differita Tv8)

Calendario Mondiale di F1

Formula 1 Austria, la pista di Spielberg

Il circuito di Spielberg, conosciuto anche come circuito di Zeltweg, si trova in Stiria e dal 2004 è di proprietà della Red Bull. Su questo breve tracciato, lungo 4.318 metri, si sono svolte 26 edizioni del Gran Premio d’Austria del Mondiale di Formula 1. Caratterizzato soprattutto da rettilinei e curve veloci, si corre in poco più di un minuto a giro.

Il record di vittorie appartiene ad Alain Prost e Max Verstappen, con 3 successi ciascuno. Mentre per quanto concerne le scuderie, la McLaren ha vinto 6 volte contro le 5 di Ferrari e Mercedes.

A trionfare con i colori del cavallino rampante sono stati Schumacher (2 volte), Irvine, Ickx e Bandini.