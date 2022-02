Ferrari F1-75. Video e foto

Ferrari F1-75. Ecco video e foto della presentazione della monoposto per il campionato mondiale di Formula 1 2022.

Ferrari F1-75. Il 17 febbraio 2022 è stata presentata la macchina realizzata dalla Scuderia Ferrari che correrà nel prossimo campionato di Formula 1. La nuova monoposto è stata svelata online, dal cuore della Gestione Sportiva di Maranello. Ecco il video della presentazione tanto attesa della nuova rossa, tratto da Sky.





Vediamo allora in breve quali sono le caratteristiche principali della nuova Ferrari F1-75 e cosa aspettarci nel campionato di Formula 1 2022.

Ferrari F1 2022 foto presentazione e caratteristiche tecniche

La nuova Ferrari F1-75 nel mondiale di Formula 1 2022 sarà guidata dagli stessi piloti dello scorso anno. Vale a dire il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Mentre i piloti di riserva saranno Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher, con Robert Shwartzman nel ruolo di test driver. Mattia Binotto resta nel ruolo di Team Principal e Managing Director.

Quella realizzata dalla scuderia del cavallino rampante è la sessantottesima vettura per competere nella massima categoria automobilistica. Si contraddistingue per una gradazione di rosso inedita, come si può notare dalle foto. Le caratteristiche tecniche della vetture sono le forma inedite studiate in relazione al nuovo regolamento. Il muso è ribassato e ci sono numerosi accessori e soluzioni per raggiungere la miglior prestazione aerodinamica.

Ferrari f1-75 perché si chiama così

La nuova monoposto realizzata dalla Ferrari porta nel nome l’anniversario che l’azienda celebra quest’anno. Infatti, nel 2022 sono 75 anni gli anni trascorsi dalla fondazione di questa società italiana, punto di riferimento per le auto di lusso in tutto il mondo. La celebrazione è ben visibile sulla livrea della monoposto, con il logo che si unisce alla bandiera italiana. Il tricolore da anni è presente sulla macchina realizzata a Maranello e quest’anno con ancora più orgoglio.

Come abbiamo visto dal video e dalle foto della presentazione di oggi, la nuova F1-75 è davvero bellissima e ricca di novità interessanti. Da quelle tecniche progettate e messe a punto dagli ingegneri, fino alle novità estetiche.

Una macchina che è piaciuta fin dal primo momento anche ai piloti. Ora starà anche alla loro abilità guidarla in pista durante il campionato mondiale di F1 2022. Sperando che la scuderia italiana possa tornare nel più breve tempo possibile al ruolo che gli compete: vincere corse e mondiali piloti e costruttori.

