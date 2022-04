Formula 1 2022 Imola. Vince Verstappen. Errori e delusione Ferrari

F1, Max Verstappen vince al Gran Premio d’Emilia Romagna davanti al compagno di squadra Perez. Male le Ferrari: Sainz fuori al primo giro, Leclerc sbaglia e chiude sesto. Highlights della gara





F1 – La Red Bull di Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 svoltosi a Imola. Il campione del mondo precede il compagno di squadra Perez e Lando Norris su McLaren. Delusione per le Ferrari che ottengono un amaro sesto posto con Leclerc e un ritiro al primo giro con Sainz. Male anche Lewis Hamilton: l’inglese, al volante della sua Mercedes, finisce quattordicesimo e addirittura doppiato dal vincitore.

Formula 1 2022, fatale l’errore di Leclerc

Verstappen scatta bene allo spegnimento dei semafori, non fa altrettanto Leclerc che cede la posizione a Perez e Norris. Al primo passaggio alla variante del Tamburello, Ricciardo e Sainz si toccano e il ferrarista ha la peggio essendo costretto al ritiro. Mentre l’olandese domina dall’inizio alla fine il Gran Premio di Imola, il monegasco della Rossa supera Norris all’ottavo giro e Perez, grazie a una sosta più veloce, al diciannovesimo. Il pilota Red Bull si riappropria della seconda piazza il giro successivo, Leclerc tallona Perez ma, al 54° giro, sbaglia, finisce fuori pista, è costretto al rientro ai box a causa dell’ala anteriore danneggiata, scivola al nono posto, ma risale poi fino al sesto superando Magnussen, Vettel e Tsunoda.

Formula 1 2022, la classifica

Ad oggi, Leclerc mantiene la vetta della classifica mondiale con 86 punti, con le due Red Bull che scalzano Russell dalla seconda piazza. Verstappen sale a quota 59, mentre Perez a 54. Quarta piazza per il britannico della Mercedes Russell con 49, davanti all’altro ferrata Sainz a 38. Solo settima la Mercedes di Lewis Hamilton con 28.

La prossima gara di F1

Il calendario ora propone il Gran Premio di Miami, in programma nel weekend dal 6 all’8 maggio. Per il circuito della Florida si tratta del debutto assoluto in Formula 1.