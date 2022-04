Formula 1, GP Emilia Romagna 2022. Orari circuito e guida tv

Orari Gp Imola 2022 su Sky e Tv8

Il Gran Premio di Imola 2022 si potrà vedere in diretta su Sky, in streaming su Now Tv e, per l’occasione, anche gratis e in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. L’emittente satellitare trasmetterà invece in esclusiva, sempre live, le prove libere e le qualifiche ufficiali del venerdì, le prove libere del sabato. La Sprint Race sarà visibile in diretta anche su Tv8.

Questi gli orari previsti per il GP d’Emilia Romagna in entrambi i casi: Sky e Tv8 (diretta): domenica 24 aprile ore 15:00.

Per quanto riguarda prove e Sprint Race, questi gli orari previsti: Sky e Tv8 (diretta): Sprint Race sabato 26 aprile ore 16.30. Infine, ecco gli orari delle prove libere: Sky (diretta): Prove libere 1 venerdì ore 13.30; qualifiche Q1-Q2-Q3 venerdì alle 17; prove libere 2 sabato 12.30.

F1 2022: cosa è la nuova Sprint Race del sabato

Il Gran Premio di Formula 1 di Imola è l’occasione d’esordio della nuova Sprint Race, un format già sperimentato nella stagione 2021. L’anno scorso, il cosiddetto “Mini GP” serviva ad assegnare la pole position.





Quest’anno invece lo schieramento in griglia sarà assegnato ancora nella maniera tradizionale con Q1, Q2 e Q3 il venerdì, con la Sprint race del sabato che invece assegnerà punti. Poi la domenica sarà la volta del classico Gp con 63 giri del circuito per 309,049 chilometri complessivi.

Formula 1 Gran Premio d’Emilia Romagna 2022: pista e curiosità

Per il terzo anno consecutivo, il GP d’Emilia Romagna è presente nel calendario di Formula 1. Ma per l’Autotromo Enzo e Dino Ferrari si tratta della ventinovesima apparizione in F1. Dal 1981 al 2006, sul circuito di Imola, si è corso il Gran Premio di San Marino. Nel corso degli anni, il tracciato imolese ha subito numerose modifiche rispetto all’originale. Le due più note riguardano la curva del Tamburello e la Villeneuve, tragicamente famose per via delle morti di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, avvenute nel 1994. Dal 1995, al posto delle due velocissime curve, sono state realizzate due varianti.

Quanto è lungo il circuito di Imola



Allo stato attuale, il circuito misura poco meno di cinque chilometri ed è abbastanza tortuoso, motivo per cui è presente solamente una zona in cui le monoposto possono sfruttare il DRS. L’unico rettilineo in cui è possibile usufruire dell’ala mobile è quello dei box, con il Detection point posto 365 metri prima della curva 17 (Rivazza 1). La Ferrari arriva a questo appuntamento con molto entusiasmo e forte del primo posto sia in classifica piloti grazie a Charles Leclerc, sia in quella costruttori, anche grazie al contributo di Carlos Sainz (che ha rinnovato il contratto con la Ferrari fino al 2024).

La scuderia di Maranello punta a risalire sul gradino più alto del podio al GP di Imola 2022 dopo 16 anni. L’ultimo ferrarista a vincere fu Michael Schumacher nel 2006, mentre la scuderia di Maranello ha trionfato otto volte: sei con il campione tedesco (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, una con Didier Pironi (1982) e una con Patrick Tambay (1983).

