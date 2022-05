Formula 1, Spagna Gp 2022. Orario, pista e come vedere la Ferrari in chiaro

Formula 1, orari GP Spagna 2022. Quando si corre il Gran Premio di Barcellona. Cosa è cambiato per la Ferrari e come vedere la F1 in Tv gratis.

Formula 1 2022 – Il sesto Gran Premio del mondiale di Formula 1 si corre sul circuito di Barcellona, in Spagna.

Il via al Gp è previsto domenica 22 maggio alle 15:00 ora italiana, con la Ferrari che punta a tornare sul gradino più alto del podio dopo che Verstappen ha vinto anche a Miami.

Formula uno 2022. Classifica F1 piloti e costruttori

F1 Gp Spagna dove e a che ora vederla

Il Gran Premio di Spagna 2022 sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now Tv e, in via del tutto eccezionale, anche in chiaro su Tv8. Pertanto si potrà guardare il GP anche gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre, così come le qualifiche ufficiali. Sky invece, come di consueto, trasmetterà live l’intero evento, dalle prove libere del venerdì fino al Gp della domenica.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio di Barcellona:

Venerdì 6 maggio:

14:00 Prove libere 1 (diretta Sky e NowTv)

17:00 Prove libere 2 (diretta Sky e NowTv)

Sabato 7 maggio:

13:00 Prove libere 3 (diretta Sky e NowTv)

16:00 Qualifiche (diretta Sky, Tv8 e NowTv)

Domenica 8 maggio:

15:00 Gara (diretta Sky, Tv8 e NowTv)

F1 2022 dove e a che ora vedere tutte le gare di f1

Formula 1 Gran Premio di Barcellona 2022: curiosità

Dopo il GP di Miami, la Formula 1 ritorna in Europa passando dalla Spagna, sul circuito di Montmelò, presente in F1 dal 1991. Il primo a vincere sul tracciato catalano fu Nigel Mansell su Williams nel 1991, mentre gli ultimi cinque successi portano la firma di Lewis Hamilton, tutti su Mercedes. La Ferrari invece non trionfa in Catalogna dal 2013 quando vinse Fernando Alonso.

Quante volte ha vinto la Ferrari il Gran Premio di Barcellona

La Ferrari è la scuderia che ha ottenuto il maggior numero di vittorie in Formula 1 al GP di Barcellona. Sono ben 8 i successi della scuderia di Maranello in quanto oltre al già citato Alonso, vinsero anche Kimi Raikkonen, Felipe Massa e, ben cinque volte, Michael Schumacher.

F1 2022, GP Barcellona: pista e come cambia la Ferrari

Il tracciato di Montmelò misura 4,675 chilometri, prevede 16 curve e un rettilineo di oltre un chilometro lungo il quale potrà essere usato il drs. Almeno sulla carta, il circuito pare favorevole alla Ferrari che si presenterà al via con una vettura dotata di un nuovo fondo, una leggera modifica alle pance laterali per favorire l’aerodinamica e un alleggerimento della vettura di qualche chilo.