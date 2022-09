F1 Gran Premio Olanda 2022 Trionfa Verstappen. Pasticci Ferrari, rabbia Hamilton

Formula 1 Gp Zandvoort 2022. L’olandese vede il Mondiale sempre più vicino. Seconda piazza per Russell, disastro ai box della Rossa. Highlights

Formula 1. Max Verstappen non si fa pregare e dopo la pole di ieri, si prende anche il Gran Premio d’Olanda. Il padrone di casa della Red Bull vede sempre più vicina la conquista del secondo mondiale. Delusione invece in Ferrari con Leclerc che chiude terzo, dietro anche a Russell.





Formula 1 Gran Premio Olanda, pasticcio ai box con Sainz

Verstappen scatta bene dalla prima posizione, lo stesso fanno le rosse che mantengono la seconda piazza con Leclerc e la terza con Sainz. Il primo pasticcio in casa Ferrari arriva però al primo pit stop dello spagnolo che perde preziosi secondi a causa dell’assenza di una gomma ed è costretto alla rimonta.

F1 Gp Zandvoort, si rivedono le Mercedes

Dopo il primo pit-stop vanno in testa le Mercedes di Hamilton e Russell che sembrano aver trovato il perfetto feeling con le gomme riducendone al minimo i consumi. Lewis tiene la vetta fino al trentesimo giro, quando opta per le dure per provare ad arrivare fino alla fine. Torna quindi avanti Verstappen che però dovrà fermarsi per la seconda sosta.

F1 Gp Olanda, la safety car rimescola le carte

Al giro 48, virtual safety car in pista con cambio gomme per Verstappen e Hamilton, mentre al giro 55 però Bottas si ferma in rettilineo e entra la safety car. Verstappen ne approfitta per montare le morbide, mentre Hamilton viene tenuto in pista per non perdere il primato.

F1 Gran Premio Olanda, trionfo Verstappen

Alla nuova partenza però l’olandese brucia Hamilton che viene superato anche da Russell e Leclerc, mentre Sainz si prende anche cinque secondi di penalità per un unsafe-release in corsia box.

Vince quindi Verstappen davanti a Russell che precede Leclerc, Hamilton, Perez, Alonso, Norris e Sainz. Ocon e Stroll chiudono la top-ten

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Grazie al successo sul circuito di casa, Verstappen allunga nel Mondiale portando a 109 i punti di vantaggio su Leclerc.

Nella classifica costruttori comanda sempre la Red Bull, davanti alla Ferrari ora insidiata dalla Mercedes.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1, prossimo Gp

Non c’è sosta per il circus della Formula 1 che nel prossimo weekend sarà nuovamente in pista. La prossima tappa sarà in Italia a Monza, dove si è già registrato il tutto esaurito, e la Ferrari sarà chiamata alla prova d’orgoglio.